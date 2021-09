Harris povodom 11. septembra: Naša raznolikost je naša snaga

Minutom šutnje u 8:46 ujutru po lokalnom, 14:46 po srednjeevropskom vremenu vremenu 11. septembra, kada je prvi avion udario u Svjetski trgovinski centar u Njujorku, počela je ceremonija obilježavanja dvije decenije od terorističkog napada na Sjedinjene Američke Države u kojem je život izgubilo 2.977 ljudi.

Ovo je prvi od šest minuta šutnje kojima se obilježavaju svi napadi tog 11. septembra 2001. godine na SAD.

Drugi minut šutnje održan je u 9:03 po lokalnom vremenu i označio je trenutak kada je drugi avion udario u južnu kulu STO-a.

Treći minut šutnje bio je u 9:37 po lokalnom vremenu, a obilježio je trenutak kada je treći avion udario u zgradu Pentagona. U napadu je ubijeno 125 ljudi i uništeno je zapadno krilo zgrade.

Minut šutnje u 9:59 po lokalnom, odnosno 15:59 po srednjeevropskom vremenu podsjetio je na trenutak kada se srušila južna kula Svjetskog trgovinskog centra.

Peti minut šutnje obilježen je u 10:03, u vrijeme kada se oteti avion Flight 93 srušio u blizini Šenksvila u Pensilvaniji. Kako piše BBC, vjeruje se da su otmičari planirali da njime napadnu Kapitol u Vašingtonu, ali su se putnici pobunili.

Posljednji, šesti minut šutnje održan je u 10:28 po lokalno, 16:28 po srednjeevropskom vremenu obilježavajući trenutak kada se srušila sjeverna kula Svjetskog trgovinskog centra.

Buš: Naši životi su promijenjeni zauvjek

U Šenksvilu su u znak sjećanja zvonila zvona, a bivši predsjednik SAD Džordž Buš je rekao da su se američki životi zauvjek promijenili.

“Prije dvadeset godina, svi smo na različite načine, na različitim mjestima ali u istom trenutku, shvatili da će nam se životi promijeniti zauvjek”, rekao je Buš, čija administracija je pokrenula napade na Avganistan i ušla u najduži rat u američkoj istoriji.

Obraćajući se onima koji su premladi da bi zapamtili dan, Buš je rekao da je “teško opisati mješavinu osjećanja koja su tada doživjeli”: “Šok zbog drskosti zla i zahvalnost na heroizmu i pristojnosti koji su mu se suprotstavili.”

Pozvao je na jedinstvo i podsjetio da je bio ponosan što je vodio zemlju 11. septembra 2001. godine.

“U nedjeljama i mjesecima nakon 11. septembra bio sam ponosan što vodim fantastičnu zemlju otpora i ujedinjenih ljudi. Kada pričamo o jedinstvu, ti dani djeluju tako daleko danas”, rekao je Buš.

“Čini se da u našem zajedničkom životu djeluje zlonamerna sila koja svako neslaganje pretvara u svađu, a svaki argument u sukob kultura. Toliki dio naše politike postao je goli apel na ljutnju, strah i ogorčenost. To nas ostavlja zabrinutim za naciju i našu budućnost zajedno. Nemam objašnjenje ili rješenje. Mogu vam reći samo ono što sam vidio. Na dan tuge u Americi vidio sam kako se milioni ljudi instinktivno hvataju za ruku svojih komšija i okupljaju se jedni s drugima. To je Amerika koju poznajem “, rekao je.

Potpredsjednica SAD Kamala Haris (Harris) je na obilježavanju godišnjice napada u Šenksvilu rekla da događaji koji su se odigrali na letu 93 “govore nam toliko o hrabrosti onih koji su bili unutra, koji su dali sve … o otpornosti američkog naroda”.

Harris se osvrnula na period nacionalnog jedinstva koji je uslijedio 11. septembra. “U vrijeme potpunog terora, okrenuli smo se jedni prema drugima. U licu stranca vidjeli smo lice prijatelja”, kaže ona. “Podsjetilo nas je na značaj i snagu našeg jedinstva kao Amerikanaca i da je to moguće u Americi. Pod jedinstvom ne mislim na jednoobraznost. Imali smo različita mišljenja 2001. kao i 2021. godine”, dodala je ona.

“Vjerujem u Ameriku, naša raznolikost je naša snaga”, naglasla je.

Nakon prvog minuta, počelo je čitanje imena nastradalih u Njujorku.

Obilježavanju godišnjice kod memorijala u Njujorku prisustvovali su i predsednik Sjedinjenih Američkih Država Džo Bajden (Joe Biden) sa prvom damom Džil Bajden (Jill Biden), te bivši predsjednici SAD Barak (Barack)Obama i Bil Klinton (Bill Clinton).

Bajden pozvao na jedinstvo

Američki predsjednik je pozvao dan ranije u video poruci na nacionalno jedinstvo, povodom 20. godišnjice terorističkih napada.

“Poštujemo sve one koji su rizikovali i dali svoje živote u minutima, satima, mjesecima i godinama nakon toga”, rekao je Bajden u šestominutnoj video poruci u kojoj je odao poštu poginulima u napadima.

Rekao je da su “mračnije sile ljudske prirode – strah i ljutnja, ogorčenost i nasilje nad muslimanskim Amerikancima, pravim i vjernim sljedbenicima miroljubive religije” narušile, ali ne i slomile američko jedinstvo.

“Naučili smo da je jedinstvo jedna stvar koja nikada ne smije da se slomi”, dodao je on.

20 years after September 11, 2001, we commemorate the 2,977 lives we lost and honor those who risked and gave their lives. As we saw in the days that followed, unity is our greatest strength. It’s what makes us who we are — and we can’t forget that. pic.twitter.com/WysK8m3LAb

— President Biden (@POTUS) September 10, 2021