EVROPSKA ZEMLJA KOJA UKIDA SVE MJERE: NEMA VIŠE PROPUSNICA, SVE SE OTVARA

Dok su neke evropske zemlje i dalje zabrinute zbog korona virusa i četvrtog talasa infekcije, u Danskoj je epidemija prošlost.

Naime, ovog petka Danska će ukinuti sva preostala ograničenja vezana za covid, a tamošnja vlada je objavila da virus više ne predstavlja “kritičnu prijetnju društvu”. prenosi “Hayat“.

Ključna osnova za takav stav vlade leži u činjenici da je čak 73 odsto danske populacije potpunovakcinisano protiv korona virusa, dok je dodatnih 3 posto do sada primilo samo jednu dozu.

Epidemija je pod kontrolom – rekao je prošle nedelje danski ministar zdravlja Magnus Heunicke.

Treba napomenuti da je Danska bila među prvim zemljama koje su prošle godine (konkretno 11. marta 2020.) uvele gotovo potpunu blokadu kada je izbila pandemija, a sada je među prvima koje su se potpuno otvorile.

Treba napomenuti da Danci ne tvrde da su iskorijenili virus ili bolest. Jednostavno su pronašli način da žive sa njim. Opet, povratak na “staru normalnost” ne bi bio moguć bez vakcinacije. p

Ovo se posebno odnosi na činjenicu da je oko 95 odsto najugroženijih ljudi u zemlji vakcinisano, poput stanovnika staračkih domova i osoba starijih od 60 godina. Zbog toga su danski zdravstveni radnici mnogo manje zabrinuti zbog širenja zaraze nego što je to bio slučaj početkom godine.

Danska trenutno ima u proseku 700 do 800 novih infekcija dnevno. S druge strane, broj hospitalizovanih i teško bolesnih ljudi je relativno mali – trenutno se u bolnicama nalaze 123 zaražene osobe, a u prosjeku manje od dvije osobe dnevno umre od covida 19 širom države.

Vakcina je ‘super-oružje’ sa kojim pobjeđujemo. Život se na većini mesta vraća svakodnevnici i naša očekivanja su da velika zatvaranja u budućnosti više neće biti potrebna – rekla je premijerka Mete Frederiksen.

U kojoj mjeri broj novozaraženih osoba postaje sve manje važan za danske vlasti pokazuju i planovi da se do kraja mjeseca zatvore sve lokacije na kojima se vrše brzi testovi.

Nadalje, ako se učenik slučajno zarazi, to više neće rezultirati obaveznom samoizolacijom za cijeli razred i nastavnike. Krajem mjeseca kontroverzni sertifikati o covidu više neće biti potrebni za ulazak u barove i restorane, njihovo radno vrijeme više neće biti ograničeno na 2 sata ujutro, a biće dozvoljeni i puni muzički festivali. Nakon 18 mjeseci, čak se i noćni klubovi ponovo otvaraju.

U Danskoj nema mnogo slučajeva ozbiljnih bolesti, pa je postignut konsenzus među političarima i javnošću da kovid 19 više nije pretnja društvu – kaže profesor Vigo Andreasen iz Centra Pandemiks na Univerzitetu Roskilde.

Ako nešto zabrinjava, to je niža stopa vakcinacije među mlađim ljudima. U starosnoj grupi od 15 do 18 godina samo 43,5 odsto ljudi je potpuno vakcinisano, pa čak ni među mlađim odraslim osobama situacija nije mnogo bolja, iako oni zapravo nisu u osjetljivoj grupi, sa izuzetkom onih sa nekim drugim ozbiljnim bolestima .

Tokom zime očigledno ćemo imati veću epidemiju u školama. Dokazi za to su sasvim jasni, posebno za osnovne škole – smatra Andreasen.

Ali dodaje da će polovina mlađe populacije vjerovatno steći imunitet u narednih 6 mjeseci prevazilaženjem covida. Za sada se studenti između 12 i 16 godina ohrabruju da se testiraju svakih 72 sata brzim testom ili svakih 96 sati PCR -om, ali to nije pravilo. Ali do kraja mjeseca ni tih preporuka više neće biti.

I dok sami Danci, koji imaju veliko povjerenje u zdravstvene radnike, uopšte nisu zabrinuti zbog ukidanja ograničenja, stranci koji žive u toj nordijskoj zemlji su nešto oprezniji.

Gledajući podatke o hospitalizovanim ljudima i deci u bolnicama u drugim državama, to me malo zabrinjava. Ne osećam se dobro u punom vozu koji me vodi na posao – kaže Amerikanac Jonatan Bauer koji radi kao nastavnik u školi u Youtlandu.

Slične stavove ima i žena koja radi u Kopenhagenu i koja želi da ostane anonimna kako ne bi naljutila svoju rodbinu u Danskoj. Plaši se ‘dugog kovida’ i žali zbog ukidanja obaveznih potvrda o covidu u restoranima u koje će, zajedno sa svojom porodicom, prestati da ide.

S druge strane, nekoliko vlasnika restorana i kafića u Danskoj istaklo je da im njihove obavezne potvrde o virusu nisu uzrokovale prevelike poteškoće u poslovanju.

Makar zbog njih sve je djelovalo normalno. Ako ljudi nisu nosili maske u zatvorenom prostoru, osjećali ste se bezbjedno zbog tih potvrda – tvrdi menadžer paba VarPigs u Kopenhagenu Mads Snedevind.

Christian Gotrik, vlasnik jednog od ‘živahnijih’ noćnih klubova u prijestolnici Danske, kaže da, iako mu nisu predstavljali veliki problem, neće plakati za potvrdama virusa.

To su političke gluposti. To je samo način da se ljudi vakcinišu kako ne bi prolazili kroz stalne gnjavaže sa testiranjem – kaže Christian kroz smijeh.

Snedevind je, s druge strane, pomalo nervozan oko otvaranja klubova:

Vidjet ćemo šta će se dogoditi. Pomalo se bojim da 20-godišnjaci neće pojuriti po klubovima i uništiti sve što smo postigli – zaključuje.

