Danska će od migranata zahtijevati da rade za beneficije koje dobijaju

To će biti uslov za one koji su tu pomoć primali tri do četiri godine, a koji nisu dostigli određeni nivo znanja danskog jezika.

Premijerka Mette Frederiksen rekla je da su pravila direktno usmjerena na žene koje nisu porijeklom sa zapada, a koje žive od tih beneficija.

Danska je posljednjih godina više puta pooštravala imigracijsku politiku.

Sada ima neka od najstrožijih pravila u Europi i postavila je sebi cilj da zahtjevi za azil budu svedeni na nulu.

Vlada je rekla da je novi plan osmišljen da pomogne migrantima da se asimiliraju u dansko društvo, ali neki su rekli da su pravila pogrešna i nepravedna.

– Želimo uvesti novu logiku rada u kojoj su ljudi dužni doprinositi i biti korisni, a ako ne mogu pronaći redovan posao, moraju raditi za benefite koje dobijaju – rekla je Frederiksen novinarima.

Navela je da su previše godina činili medvjeđu uslugu mnogim ljudima ne tražeći ništa od njih.

Premijerka je dodala da su pravila usmjerena prvenstveno na žene migrante. Vlada kaže da šest od 10 žena sa Bliskog istoka, sjeverne Afrike i Turske nije zaposleno.

– U osnovi je problem kada imamo tako snažnu ekonomiju, gdje poslovna zajednica traži radnu snagu a imamo veliku grupu, prvenstveno žena nezapadnog porijekla koje nisu dio tržišta rada – rekla je Fredriksen.

Ministar zapošljavanja Peter Hummelgaard naveo je da bi poslovi koje bi migranti obavljali mogli biti od komunalnih poslova, čišćenja parkova pa do rada u kompanijama, prenosi Fena.

