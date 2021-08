Bajden se obraća javnosti: Okončali smo najduži rat u američkoj historiji

Nakon povlačenja američkih snaga iz Afganistana, predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Džo Bajden (Joe Biden) obraća se večeras naciji i svijetu.

– Sinoć su u Kabulu Sjedinjene Američke Države okončale 20-godišnji rat u Afganistanu. Najduži rat u američkoj historiji. Također evakuirali smo 120.000 ljudi na sigurno. Taj broj je dvostruko veći nego što je većina stručnjaka mislil da je to moguće. Nijedna nacija, niti jedna nacija u historiji nije učinila ništa slično. Samo su Sjedinjene Države imale kapacitet i volju i sposobnost da to učine. Mi smo to učinili danas. Izvanredan uspjeh ove misije bio je zbog nevjerojatne vještine, hrabrosti i nesebične hrabrosti američke vojske i naših diplomata i obavještajnih radnika – rekao je Bajden.

Upozorenja i ponude

U obraćanju naciji kojom obilježava kraj 20-godišnjeg rata u Afganistanu, predsjednik Bajden branio je povlačenje svoje administracije i pohvalio napore prilikom evakuacije.

– Od marta smo se 19 puta obratili Amerikancima u Afganistanu, s više upozorenja i ponuda da im pomognemo da napuste Afganistan, sve do marta – rekao je Bajden.

– Nakon što smo započeli evakuaciju prije 17 dana, izvršili smo početnu komunikaciju i analizu te smo identificirali oko 5.000 Amerikanaca koji su ranije odlučili ostati u Afganistanu, ali su sada htjeli otići – nastavio je. prenosi “Avaz“.

Neki su odlučili ostati

Priznao je da oko 100 do 200 Amerikanaca ostaje u Afganistanu, ali je rekao da su mnogi od njih odlučili sami ostati.

– Zaključak je da je 90 posto Amerikanaca u Afganistanu koji su htjeli otići mogli otići. Za preostale Amerikance ne postoji rok. Ostajemo predani da ih izvučemo ako žele izaći – rekao je predsjednik.

Državni sekretar Entoni Blinken vodi kontinuirane diplomatske napore kako bi osigurao siguran prolaz za svakog Amerikanca, afganistanskog partnera ili stranca koji želi napustiti Afganistan, rekao je Bajden.

– Zapravo, samo jučer je Vijeće sigurnosti Ujedinjenih nacija donijelo rezoluciju koja je poslala jasnu poruku o tome šta međunarodna zajednica očekuje od talibana. Prije svega, sloboda putovanja, sloboda odlaska – rekao je Bajden.

On je rekao da su se talibani javno obavezali “emitiranjem na televiziji i radiju širom Afganistana” o sigurnom prolazu za sve koji žele otići, uključujući i one koji su radili zajedno s Amerikancima.

– Ne vjerujemo im samo na riječ, već na osnovu djela. I imamo način da osiguramo da su te obaveze ispunjene – rekao je Bajden.

Predizborno obećanje

– Temeljna obaveza predsjednika, po mom mišljenju, je da brani i štiti Ameriku. Ne od prijetnji iz 2001. godine, nego od prijetnji 2021. To je vodeći princip mojih odluka o Afganistanu – rekao je u obraćanju Bajden.

Istakao je da se obavezao pred američkim narodom da će okončati ovaj rat.

– Kad sam se kandidovao za predsjednika, obavezao sam se pred američkim narodom da ću okončati ovaj rat. Danas sam ispoštovao tu obavezu – rekao je predsjednik SAD.

