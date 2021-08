Talibani ubili popularnog pjevača narodne muzike

Talibani su ubili afganistanskog pjevača narodne muzike samo nekoliko dana nakon što su najavili da će izvođenje muzike na javnim mjestima biti zabranjeno, javlja Al-Arabiya.

Pjevač Fawad Andarabi je brutalno ubijen u selu Andarab, objavio je na Twitteru bivši afganistanski ministar unutarnjih poslova Masoud Andarabi. prenosi “Avaz“.

Taliban’s brutality continues in Andarab. Today they brutally killed folkloric singer, Fawad Andarabi who simply was brining joy to this valley and its people. As he sang here “our beautiful valley….land of our forefathers…” will not submit to Taliban’s brutality. pic.twitter.com/3Jc1DnpqDH

— Masoud Andarabi (@andarabi) August 28, 2021