Prema Americi se kreće najjači uragan od 1850. godine: Evakuirajte se!

Već je okarakterisan kao oluja opasna po život kategorije 4 sa brzinom vjetra od 140 km / h, bit će jedan od najjačih koji je pogodio ovu državu.

“Stanovnici Louisiane imaju vremena do noći da se pripreme za uragan Idu”, preporučio je guverner te južne države John Bel Edwards i upozorio na “teške posljedice”.

“Ovo će biti najjači uragan koji je pogodio Louisianu još od 1850. Vaše vrijeme za bijeg se približava. Brzo se približava. I, kao što sam rekao jučer, kad večeras legnete u krevet, budite spremni i budite ondje gdje se kanite nositi s olujom u trenutku udara”, poručio je guverner.

Svi nedjeljni letovi su otkazani, saopćio je u subotu navečer aerodrom New Orleans. Desetine hiljada vozača napustilo je ovu regiju, zakrčeni su autoputevi. prenosi “Radiosarajevo“.

NBC News primio je izvještaj o višesatnoj gužvi na mostu Horace Wilkinson, koji se proteže preko rijeke Mississippi u Baton Rougeu, dok su stanovnici Louisiane bježali na sigurnije tlo.

U nedjelju bi obale Louisiane i susjednog Mississippija mogle biti zahvaćene “poplavama zbog opasno jakih plima”, upozorava centar, uz moguće “katastrofalne štete izazvane vjetrom”.

Wind Gust of 85 MPH reported as the DSF buoy SE of the Mouth of the Mississippi River. #ida #hurricane #hurricaneida #tropics #tropicalwx #wxtwitter #lawx #mswx pic.twitter.com/cDEaOar6Uo

