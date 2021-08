Talibani optužuju Amerikance za haos u zračnoj luci u Kabulu

“Amerika, sa svom svojom moći i tehnikom (…) nije uspjela uvesti reda u zračnoj luci. Mirno je u čitavoj zemlji, a u kabulskoj zračnoj luci je kaos (…) To mora prestati čim prije”, rekao je u nedjelju visoki talibanski dužnosnik Amir Khan Mutaqi.

Novinar, član skupine medijskih i sveučilišnih radnika koji je u nedjelju imao sreću da uđe u zračnu luku, opisao je prizore u kojima se očajni Afganistanci vješaju o njihov autobus dok ulazi onamo.

“Pokazivali su nam svoje putovnice i vikali: ‘Povedite nas sa sobom, molimo vas, povedite nas”, rekao je novinar za agenciju France Presse.

Rok za povlačenje 31. kolovoz

SAD koji je rasporedio tisuće vojnika kako bi osigurao zračnu luku, postavio je 31. kolovoza za krajnji rok za završetak evakuacije. Taj dan je ujedno rok za konačno povlačenje američke vojske iz Afganistana. prenosi “N1“.

Washington planira izvući od 10.000 do 15.000 svojih državljana i 50.000 do 60.000 Afganistanaca i njihovih obitelji, izvijestila je Bidenova administracija. No i velik broj drugih pokušava pobjeći.

“Istodobno se borimo s vremenom i s prostorom”, priznao je u subotu glasnogovornik Pentagona John Kirby. Drugi strani visoki dužnosnici upotrijebili su i teže riječi.

“Matematički nemoguće do kraja mjeseca evakuirati 60.000 ljudi”

“Žele do kraja mjeseca evakuirati 60.000 ljudi. To je matematički nemoguće”, rekao je za AFP visoki predstavnik EU-a za vanjsku politiku Josep Borrell.

Potonji je rekao da je obavijestio Amerikance o tome da su sigurnosne mjere u zračnoj luci prestroge i da Afganistanci koji su radili za Europljane ne mogu ući.

Talibani su pristali da američka vojska nadzire evakuaciju, što im omogućuje da se usredotoče na upravljanje zemljom nakon odlaska stranih snaga.

