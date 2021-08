NATO se neće vraćati u Afganistan

– Priznajem da talibani sada kontroliraju zemlju. Vjerujem da ne trebate biti politički naučnik kako biste uočili gdje se nalazimo – izjavio je ministar Ben Wallace za Sky News.

Upitan da li će se Britanija i NATO vratiti u Afganistan, Wallace je kazao: „Nije u našim planovima da se vratimo“.

Wallace je izjavio da je vojni sektor aerodroma u Kabulu siguran i da Britanija čini sve što može kako bi evakuirala britanske građane i Afganistance koji su sarađivali s Britanijom.

– Naš je cilj odlazak oko 1.200 do 1.500 ljudi dnevno u skladu s kapacitetima naših aviona – kazao je.

Britanija je izmjestila ambasadu iz grada na kabulski aerodrom. Upitan kako će se osjećati kada ugleda talibansku zastavu kako se vijori na bivšoj zgradi britanske ambasade u Kabulu,Wallace je izjavio:

– To više nije ambasada, napustili smo tu lokaciju tako da je to sada samo napuštena zgrada. Simbolično, to nije ono što je bilo ko od nas želio – kazao je, prenosi “Fena”.

Wallace je izjavio da još nije pravo vrijeme da se priznaju talibani kao afganistanska vlada.

– Mislim da se mnogo toga treba desiti prije nego što se donesu takve odluke. Očigledno je da ćemo ih (talibane) cijeniti po njihovim djelima, a ne po retorici – kazao je britanski ministar, prenosi Reuters.

