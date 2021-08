Panika u Njemačkoj od porasta broja novozaraženih: Sve se dešava brže nego prije

Infektološki institut Robert Koch opet zvoni na uzbunu: broj novozaraženih je počeo rasti ranije nego u ljeto 2020., a i porast je mnogo brži. Doduše apsolutne brojke još uvijek nisu toliko visoke: sedmični indeks novozaraženih je za čitavu zemlju porastao na 20,4 dok je još prije sedam dana bio 16,5 novozaraženih na 100.000 stanovnika u proteklih sedam dana. No u Infektološkom institutu su zabrinuti jer je samo u posljednja 24 sata bilo 3.448 pozitivnih slučajeva zaraze, a još 24 smrtna slučaja se evidentira kao posljedicu ove pandemije, piše DW.

Riječ je gotovo isključivo – u 97% slučajeva, o delta-soju koronavirusa: ostalo je “stari” oblik virusa B.1.1.7, dok takozvani lambda-soj u Njemačkoj ne igra nikakvu ulogu. Isto tako, infektolozi moraju utvrditi kako se zaraza osobito širi među mlađom populacijom. Ako se promatra samo populacija od 20 do 24 godine, tamo se sedmični indeks novozaraženih popeo već na 49.

“Trenutni rast broja zaraženih se prije svega može primijetiti kod osoba od 10 do 34 godine starosti, makar se ta tendencija može primijetiti i u skupini osoba do 49 godina starosti”, piše u priopćenju instituta Robert Koch. Kod osoba starijih od 55 godina indeks novozaraženih je manji od 10, makar i tu ima manjih promjena. prneosi “Avaz“.

Povratnici s odmora nisu najveći problem

Infektološki institut sve teže može utvrditi izvor zaraze: u 42% slučajeva koji su se pojavili protekle sedmice nema nikakvih informacija o tome jesu li se te osobe zarazile u inozemstvu. No “uvoz” virusa je od daleko manjeg značaja nego što se to možda misli: od oko 5.000 slučajeva zaraze od 5. jula pa do početka kolovoza jest bilo turista koji su se vratili s odmora, prije svega iz Španjolske, mnogo manje slučajeva je zabilježeno kod povratnika iz Turske i iz Hrvatske. No u samoj Njemačkoj je bilo četiri puta više slučajeva iz “domaćih” žarišta.

Institut Robert Koch ovo upozorenje izriče kao poziv za intenziviranje napora u cijepljenju: još jednom ponavlja kako je potrebno 88% stanovništva mlađih od 59 godina imunizirati kako bi se postigla kolektivna otpornost. Trenutno je 62,2% građana ove zemlje primilo barem prvu dozu, ali i taj broj raste sve sporije, piše DW.

No slično kao u Velikoj Britaniji, gdje se zbog delta soja virusa opet očekivao kolaps sistema zdravstvene zaštite i pretrpane odjele za intenzivnu skrb – to se nije dogodilo ni u Velikoj Britaniji, a niti se događa u Njemačkoj: popunjenost kreveta je tu još uvijek na “niskoj razini”, a stručnjaci su uvjereni kako je i to posljedica cijepljenja. Jer mlađa populacija ionako lakše podnosi zarazu, a starije osobe su u mnogo većem broju cijepljene tako da je i kod njih razvoj bolesti protječe razmjerno bez većih poteškoća. prenosi “avaz”.

