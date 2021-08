SAD ispunile Bidenov cilj: 70 posto stanovništva vakcinisano

Bidenova je administracija postavila rok za ispunjenje ovog cilja za Dan nezavisnosti (4. juli) kako bi uspjela vakcinisati većinu populacije i proglasiti pobjedu nad najgorom pandemijom.

Ali, pad stope vakcinacije, posebno u politički konzervativnim regijama na jugu i srednjem zapadu, te među mlađim ljudima, onima s nižim primanjima i rasnim manjinama, doveo je do do toga da zadani procenat vakcinisanih nije postignut do 4. jula, prenosi AFP.

Dok je 60,6 posto odraslih osoba koje ispunjavaju uslove i 49,7 posto ukupnog stanovništva sada potpuno vakcinisano, Sjedinjene Američke Države zaostale su za Kanadom, koja je kasnije započela kampanju imunizacije, ali je do sada u potpunosti vakcinisala 59 posto svog stanovništva.

Ovaj cilj je ispunjen u trenutku kada Ameriku pogođa novi val potaknut puno zaraznijom varijantom delta, koja je dovela do povećanja broja slučajeva na dnevnom nivou.

U cijeloj zemlji bolnice u prosjeku imaju više od 6.200 dnevnih prijema Covid pacijenata, dok više od 300 ljudi umire svaki dan.

– Ovi slučajevi zabilježeni su uglavnom u zajednicama s nižom stopom vakcinisanih – rekao je novinarima Jeff Zients, koordinator radne grupe Covid u Bijeloj kući.

– Jedan od tri slučaja širom zemlje prošle sedmice dogodio na Floridi i u Teksasu – dodao je.

Prošle sedmice Bidenova administracija objavila da će se federalni radnici morati ili vakcinisati ili podvrgnuti redovitim testovima, nakon sličnih koraka Kalifornije i New Yorka, piše “Fena”.

