JAK ZEMLJOTRES JUTROS POGODIO GRČKU: Objavljene prve informacije

Epicentar zemljotresa, koji je pogodio ostrvo jutros u 7.31 bio je u otvorenom moru, 22 kilometra jugozapadno od Nisirosa, saopštio je Geodinamički institut Nacionalne opservatorije u Atini koji ga je okarakterisao “snažnim”.

Zemljotresu su prethodila su još dva potresa jačine 4,7 i 4,1 Rihtera u 22.57 u subotu, odnosno 2.25 jutros. Epicentar oba zemljotresa bio je na 27. kilometaru od ostrva.

Za sada nema prijavljene materijalne štete, prenosi “Novi“.

M5.5 #earthquake (#σεισμός) strikes 107 km W of #Ródos (#Greece) 33 min ago. Updated map of its effects: pic.twitter.com/PiyZrDXHcv

— EMSC (@LastQuake) August 1, 2021