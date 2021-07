Kamere snimile razoran zemljotres: Sve se krši i lomi, ljudi u panici bježe, haos na Aljasci

Razoran zemljotres pogodio je danas područje Aljaske. Zemljotres, jačine 8,2 stepena po Rihteru registrovan je u 22:16 sati po lokalnom vremenu, na dubini od 35 kilometara.

Za čitavo područje izdato je upozorenje na cunami. Širom Aljaske neprekidno se čuju sirene i apeli nadležnih da se stanovništvo evakuiše.

Nije poznato da li ima povrijeđenih i stradalih u ovom razornom zemljotresu, kao ni izvještaja o šteti.

Na društvenim mrežama pojavljuju se snimci sigurnosnih kamera, koje su zabilježile dramatične prizore u trenutku potresa.

#BREAKING : 8.2 strong #earthquake rocks the coast of #alaska. #tsunami warning. This is the strngst #earthquake after 2018. Pray for the people of Alaska. Stay strong. Prayer🙏🙏 pic.twitter.com/qDLZwo1xu1

— cheikaba h (@CheikabaH) July 29, 2021