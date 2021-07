Hiljade ljudi na Povorci ponosa u Berlinu, većina nosi maske duginih boja

U duhu pandemije, većina sudionika nosila je maske na kojima su bile iscrtane dugine boje. Organizatori su iznova putem zvučnika podsjećali ljude da prekriju nos i usta te da drže razmak.

Organizatori su unaprijed najavili da će ovogodišnji događaj više nalikovati na prosvjedni mimohod, nego na veliki ulični tulum s paradom, kao prethodnih godina. No to nije značilo da je raspoloženje tmurno, s obzirom na to da je tehno bas i dalje odzvanjao s nekoliko kamiona

Prošle godine se Povorka ponosa zbog pandemije održala virtualno.

Povorka je krenula od Leipziger Strasse, blizu Checkpointa Charlie, prošla kroz Brandenburška vrata, središnji park Tiergarten, da bi naposljetku završila kraj zgrade Urania u kvartu Schoenberg.

Policija na današnjem događaju očekuje 20 tisuća ljudi.

Povorka ponosa, ili Christopher Street Day, datira od događanja u New Yorku s kraja lipnja 1969. godine. Policija je upala u prenoćište Stonewall u Christopher Streetu na Manhattanu te izazvala spontani protest gay zajednice,piše Index

