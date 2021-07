U Indiji 45.000 zaraženih smrtonosnom “crnom gljivicom”

Indija je zabilježila više od 45.000 zaraženih smrtonosnom „crnom gljivicom“ u protekla dva mjeseca, saopćilo je ministarstvo zdravstva, dok epidemija širom zemlje povećava broj pacijenata od Covid-19.

ENT specialist Dr. Brajpal Singh Tyagi (R) checks the MRI of a patient who recovered from the Covid-19 coronavirus prior to a surgery to remove black fungus (Mucormycosis), at a hospital in Ghaziabad on June 1, 2021. (Photo by Prakash SINGH / AFP)