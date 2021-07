Tedros: Ako se vakciniše 70 odsto popuilacije svake zemlje, zaustavićemo kovid

“U saradnji sa šefovima Međunarodnog monetarnog fonda, Svjetske banke i Svjetske trgovinske organizacije, pozvao sam na veliku globalnu akciju da se do septembra vakciniše najmanje deset odsto populacije u svakoj zemlji, najmanje 40 odsto do kraja godine i 70 odsto do polovine 2022. godine”, rekao je Tedros tokom uvodog govora pred Međunarodnim olimpijskim komitetom u Tokiju. prenose “Nezavisne“.

On smatra da, ukoliko svijet dostigne ove ciljeve, ne samo da će se završiti pandemija, već će se obnoviti ekonomije.

Za ispunjenje cilja, svijetu je neophodno 11 milijardi doza, dodao je.

