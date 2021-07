Američki predsjednik Joe Biden čestitao Kurban-bajram

Biden se, u svoje i ime supruge, ovim povodom oglasio preko zvaničnog Twitter kanala:

“Jill i ja upućujemo najtoplije čestitke onima koji slave Kurban-bajram. Bajramske tradicije i hadžijski rituali podsjećaju na važnost pružanja pomoći onima koji imaju manje, i na zajedničke korijene abrahamskih religija”, naveo je predsjednik Biden.

Vjernicima je na kraju poželio siguran i prekrasan praznik. prenosi radiosarajevo

Jill and I send our warmest greetings to those celebrating Eid al-Adha. The Eid traditions and Hajj rituals are a reminder of the importance of providing for those less fortunate and the shared roots of the world’s Abrahamic faiths. Have a safe and wonderful holiday.

— President Biden (@POTUS) July 20, 2021