Japanac potrošio 40.000 dolara na ulaznice za Igre koje će se održati bez gledatelja

Kazunori Takišima (Takishima) ljubitelj je Japanac koji je veliki ljubitelj sporta. Mnogo je sportskih fanatika, ali je Takišima postao poznat u svijetu po tome što je potrošio skoro 40.000 dolara na karte za Igre u Tokiju, koje će se na kraju održati bez gledatelja.

On je nabavio 197 ulaznica za sebe i svoje prijatelje, pa je tako trebao ući u Ginisovu knjigu rekorda. Da je uspio posjetiti sve događaje za koje je imao kartu, ovaj 45-godišnji trgovac postao bi svjetski rekorder po broju posjećenih olimpijskih događaja. Njegova zaluđenost Olimpijadom traje već 15 godina. Dočekao je da Igre budu u njegovom gradu, međutim neće ih moći gledati uživo.

Sve je počelo 2005. godine kada je gledao takmičenje u klizanju, a nakon toga je kupio karte za Igre koje su se igrale u Torinu 2006. godine.

– Otišao sam bez velikih očekivanja, ali kad sam vidio kako Šizuka Arakava (Shizuka Arakawa) osvaja zlato, to me toliko inspirisalo da sam od tada išao na sve Olimpijske igre. Kad vidim suze sportistu nakon što osvoje medalju ili zbog frustracije poraza, to me tjera da radim još napornije. Svaki put kad idem na Igre, dobijem takvu hrabrost i emocije – objasnio je Takišima.

On će na kraju dobiti povrat novca za ulaznice, ali to ga ne čini pretjerano sretnim.

– Trebala je ogromna količina vremena i truda, ali imam toliko strasti prema Olimpijskim igrama da sam uživao u procesu kupnje karata iako je bio težak i izazovan. Sad imam samo tugu i plačem svaki put kad pogledam ulaznice – rekao je Takišima, prenosi “Index.hr“.

Kazunori Takishima had worked out that if he watched all the events he had booked, he would have broken the Guinness World Record for attendance at Olympic events.https://t.co/gkZZMsXkEd

— CNN Sport (@cnnsport) July 18, 2021