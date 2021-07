Gorio okean u Meksičkom zaljevu

Požar na površini okeana zapadno od meksičkog poluostrva Jukatan rano u petak ugašen je, saopštila je državna naftna kompanija “Pemex”, optužujući curenje plina iz podvodnog cjevovoda za uzrok požara.

Jarko narandžasti plamen koji iskače iz vode nalik na rastopljenu lavu nazvan je “vatrenim okom” na društvenim mrežama zbog kružnog oblika plamena, prenio je B92.

Holy shit an underwater gas line burst at an oil platform in the Gulf of Mexico, and part of the ocean caught fire.

