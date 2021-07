Uznemirujući snimak iz New Yorka: Muškarac napao djevojku na ulici

Kako se na snimku vidi, muškarac je djevojku pratio neko vrijeme, da bi je u jednom trenutku zaskočio i bacio na pločnik, piše Independent.

Nekoliko trenutaka ranije prošao je pored žene prije nego što je zaostao za njom kako bi započeo napad.

Nakon nekog vremena vidi se da on ustaje i da se udaljava. Djevojka je nakon napada navodno izjavila da nije zadobila teže povrede, odbijajući ljekarsku intervenciju.

Za napadačem se i dalje traga, a kako navodi policija, visok je 165 centimetara i težak oko 74 kilograma. Na snimku sigurnosnih kamera može se vidjeti da je na sebi u trenutku napada imao crnu majicu, maskirne pantalone i crne patike. prenosi “Radiosarajevo“.

Kako je saopšteno iz policije, ovaj napad se desio u ponedjeljak, 28. juna, oko 20.10 sati.

Područje napada u Istočnom Williamsburgu okruženo je popularnim restoranima, barovima i dizajnerskim prodavnicama.

🚨WANTED for FORCIBLE TOUCHING: Do you know this guy? On 6/28/21 at approx 8:10 PM, in front of 361 Stagg St in Brooklyn, the suspect tackled a 35-year-old female, reached into her shorts and forcibly touched her. Any info? DM @NYPDTips, or anonymously call them at 800-577-TIPS. pic.twitter.com/HNYkIJpGQR

— NYPD NEWS (@NYPDnews) July 1, 2021