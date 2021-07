Vašington na udaru tornada: 30.000 domova bez struje

Jaka oluja pogodila je Vašington, zbog čega su mnogi domovi ostali bez struje, a sumnja se da je prošao i tornado jer su zabilježena snažna vrtložna strujanja vjetra.

Američka Nacionalna meteorološka služba utvrđuje da li je Vašington pogodio tornado, navodi „Vašington post“ ​Nacionalna meteorološka služba navela je da je najgori dio oluje prošao, ali je upozorila građane da budu „ekstremno oprezni“ kada izlaze iz kuća.

– Ima mnogo polomljenih grana i stabala koji mogu da padnu. Izbjegavajte prostore sa puno drveća, kablova i potopljene i zatvorene puteve – napisali su na Twitteru. prenosi “Avaz“.

Više od 30.000 domova u Merilendu i Virdžiniji ostalo je bez struje, dok je u Vašingtonu bez električne energije 10.000 domaćinstava, pišu tamošnji mediji.

Zabilježeno je da je oluja čupala stabla, kidala kablove, nosila krovove, a jedan čovjek je povrijeđen kada je stablo palo na njegovu kuću, prenosi “Sputnjik”.

A severe Thunderstorm Warning and a Flash Flood Warning have been issued for Fairfax, Arlington, Montgomery and Prince George's counties as well as DC. Heads up everyone! pic.twitter.com/h83cTp33Iu

— Doug Kammerer (@dougkammerer) July 2, 2021