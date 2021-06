Predsjednik poručio građanima: Vakcina ili zatvor – vi birate

Vi birate, vakcina ili ćemo vas poslati u zatvor”, rekao je Duterte u televizijskom obraćanju, nakon izvještaja o slabom odzivu na vakcinaciju na nekoliko lokacija u glavnom gradu Manili.

Njegova izjava kosi se sa ranijim porukama zravstvenih zvaničnika da je vakcinacija dobrovoljna iako se na nju podstiče, prenosi “Reuters”.

“Nemojte me pogrešno shvatiti, u zemlji vlada kriza. Ogorčen sam na Filipince koji neće da poslušaju vladu”, objasnio je Duterte.

Od 20. juna na Filipinima je potpuno vakcinisan 2,1 milion ljudi, što je vrlo mali napredak s obzirom na to da je vladin cilj da se do kraja godine imunizuje do 70 miliona osoba.

U zemlji koja ima 110 miliona stanovnika do sada je potvrđeno više od 1,3 miliona slučajeva korona virusa, a preminulo je više od 23.000 ljudi,pišu Nezavisne

