“Ozbiljno, ozbiljno smo zabrinuti”: U Britaniji ponovo raste broj zaraženih

“Jasno je da je Delta varijanta (indijski soj) zaraznija i isto je tako istina da brojevi rastu, te da je broj hospitaliziranih u porastu”, rekao je za Sky News.

“Sada ne znamo tačno u kojoj mjeri će to dovesti do smrtnih slučajeva, ali je jasno da je to predmet ozbiljne, ozbiljne zabrinutosti”, kazao je.

Očekuje se da bi Johnson trebao u ponedjeljak izložiti hoće li doći do planiranog ukidanja restrikcija 21. juna ili će ga rastući broj slučajeva primorati da to odgodi.

Glavni dužnosnik za cijepljenje protiv infekcije COVID-19 u Britaniji Nadhim Zahaw rekao je u petak za Times Radio da “moramo biti zaista oprezni”:

“Imali smo jako veliko otvaranje 17. maja kada su se ljudi mogli početi sastajati s prijateljima u zatvorenim prostorima, u restoranu, u pubu, i družiti se. prenosi “Radiosarajevo.

I mislim da je važno da jako pažljivo razmotrimo podatke tokom vikenda i tada to kažemo naciji”, dodao je.

