U Australiji pao snijeg: Najhladniji dan u Sidneju nakon 37 godina

U dijelovima tih država pao je snijeg, a u Sydneyju je zabilježen najhladniji dan od 1984. godine – izmjereno je 8,8 stepeni.

Temperature se su spustile na 6 i 9 stepeni što u pojedinim gradovima nije zabilježeno posljednjih 18 godina.

U skijalištima je napadalo i pola metra snijega u posljednja 24 sata, pišu Nezavisne.

“Ne viđamo često da snijeg padne širom Novog Južnog Velsa sve do granice sa Kvinslendom“, rekla je meteorolog Gabriel Vudhaus.

Niske temperature posljedica su hladnog zraka koji dolazi sa Antarktika.

It’s been SNOWING over a number of towns and farms in central western #NSW this morning as a pool of cold polar air spreads across NSW. ❄️ This video shows the flakes falling in Orange, thanks to @hannahgkb/IG.#Snow #OrangeNSW pic.twitter.com/CCCxmodnpD

— Weatherzone (@weatherzone) June 9, 2021