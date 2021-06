SZO pozvao na hitno postizanje međunarodnog sporazuma o odgovoru na pandemije

Direktor Svjetske zdravstvene organizacije (SZO) Tedros Ghebreyesus pozvao je svih 194 članice te organizacije da brzo započnu globalne pregovore o međunarodnom dogovoru o spremnosti za pandemiju i hitnim reakcijama kako bi svijet bio spreman za sljedeću pandemiju, javlja Anadolu Agency (AA).

Ghebreyesus je u završnom obraćanju na 47. Svjetskoj zdravstvenoj skupštini istakao da je njena tema glasila “Okončanje ove, sprečavanje sljedeće pandemije “.

“Stvarnost je da nas čeka još mnogo posla kako bismo okončali ovu pandemiju“, poručio je Ghebreyesus.

Skupština je završena sagledavanjem epidemiološke situacije u svijetu za koju je SZO zvanično saopćio da je koronavirus odnio više od 3,53 miliona ljudskih života širom svijeta, a da je potvrđeno blizu 170 miliona slučajeva zaraze i aplicirano blizu 1,55 milijardi doza vakcina.

“Jedna od preporuka za koju vjerujem da će najviše učiniti na jačanju SZO-a i globalne zdravstvene sigurnosti je preporuka za ugovor o pripravnosti i odgovoru na pandemiju. Ovo je ideja čije je vrijeme došlo”, rekao je prvi čovjek SZO-a.

On je također pozvao sve države članice da se obavežu da će podržati ciljeve za postizanje imunizacije najmanje deset posto stanovništva svih zemalja do kraja septembra, a najmanje 30 posto do kraja godine.

Ghebreyesus je dalje kazao da je ključna karakteristika pandemije nedostatak razmjene podataka, informacija, patogena, tehnologija i resursa.

“To su izazovi s kojima smo suočeni i sa kojima se uočavamo od početka pandemije, pa čak i prije”, kazao je Ghebreyesus.

On tvrdi da bi međunarodni ugovor potaknuo poboljšanu razmjenu, povjerenje i odgovornost i pružio čvrstu osnovu za izgradnju drugih mehanizama za globalnu zdravstvenu sigurnost.

Šef SZO rekao je da je ohrabrujuće to što se smanjuju brojke novozaraženih i umrlih u svijetu, ali je i upozorio da bi fatalno bilo ako bilo koja nacija pomisli da je opasnost prošla.

Na ovogodišnjoj Svjetskoj zdravstvenoj skupštini usvojeno je više od 30 rezolucija i odluka.

To su bile odluke iz oblasti javnog zdravstva, odnosno odluke o dijabetesu, invaliditetu, okončanju nasilja nad djecom, njezi očiju, HIV-u, hepatitisu i polno prenosivim infekcijama, lokalnoj proizvodnji lijekova, malariji, zanemarenim tropskim bolestima, nezaraznim bolestima, njezi i primaljama, oralno zdravlje, socijalne odrednice zdravlja i strateški pravci za zdravlje i brigu o radnoj snazi.

