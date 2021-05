Svjetski jevrejski kongres (WJC) odao počast žrtvama Prijedora

“Tokom bosanskog rata 1990-ih, izvršeno je etničko čišćenje nad civilima bosanskim Muslimanima i Hrvatima. U Prijedoru su hiljade ljudi sakupljene i poslate u koncentracione logore, gdje su ubijene, pretučene, silovane. Sjećanje na žrtve održava se svakog 31. maja”, naveli iz Svjetskog jevrejskog kongresa (WJC).

Na Twitteru su objavili i potresan video kojim se evociraju uspomene na strašne događaje prije gotovo tri decenije.

Direktor Memorijalnog centra Potočari dr. Emir Suljagić uputio je zahvalnost Svjetskom jevrejskom kongresu (WJC) za podizanje svijesti o zločinima protiv čovječnosti počinjenim nad nesrpskim stanovništvom Prijedora, podsjećajući na odluke Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju (ICTY). prenosi “Radiosarajevo“.

Prijedor, ali i cijeli svijet, danas se prisjećaju 3.176 ubijenih Prijedorčana, civila nesrpske nacionalnosti, među kojima je 102 djece.

“Dan bijelih traka – 31. maj”, koji je već odavno prerastao i Prijedor i Bosnu i Hercegovinu, i ove godine je obilježen simboličnim mirnom protestnom šetnjom preživjelih Prijedorčana kroz prijedorsko šetalište i na Gradskom trgu, pridržavajući se svih epidemioloških mjera, a kako je najavljeno, i u mnogim drugim gradovima širom svijeta.

Predsjednik Regionalnog saveza udruženja logoraša regije Banja Luka i bivši logoraš Omarske, Manjače i Trnopolja Mirsad Duratović kazao je ranije za Fenu da će fokus ove godine biti na 102 ubijene prijedorske djece i inicijativu roditelja da se postavi dostojno spomen-obilježje ubijenim mališanima u centru Prijedora, iako gradske vlasti već dugo odbijaju to uraditi.

Zločini u Prijedoru su počeli napadima srpskih snaga na bošnjačka naselja na Mataruškom brdu 22. maja, zatim napada na Kozarac 24. maja i otvaranja logora Keraterm, Omarska i Trnopolje između 26. i 30. maja.

Tako su i počeli zločini u Prijedoru, odvođenjem stanovništva u logore, masovnim egzekucijama i drugim zločinima.

U Prijedoru je pronađena Tomašica, najveća masovna grobnica u Europi.

Thank you to our friends from @WorldJewishCong for helping raise awareness about crimes against humanity perpetrated against the non-Serb population of Prijedor. ICTY also ruled that acts committed in Prijedor, among other municipalities, constitute actus reus of genocide. https://t.co/tZO6XDcUwH

— Emir Suljagić (@suljagicemir1) May 31, 2021