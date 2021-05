“SDA spremna učestvovati u kreiranju bloka stranaka u RS, ali i u BiH”

Predsjednik SDA Bakir Izetbegović kazao je kako su razgovarali o Izbornom zakonu. Naglasio je kako se SDA nada da će međunarodna zajednica pomoći u pronalasku rješenja.

“Nećemo pristati na HDZ-ov prijedlog jer bismo onemogućili parlamentarnu demokratiju i obesmislili postojanje stranaka koje nisu nacionalne. Sve bi se pretvorilo u tri nacionalne, etničke stranke. SDA je protiv toga. Moramo pronaći rješenje koje će odgovarati i jednima, drugima, trećima i četvrtima. Ako krenemo odmah s razgovorima, vjerujem da možemo u junu to riješiti”, rekao je Izetbegović.

“Svjetlo na kraju tunela”

Predsjedništvo SDA podržalo je i zahtjeve policijskih službenika zaposlenih u državnim policijskim agencijama. Izetbegović je kazao kako su njihovi zahtjevi opravdani jer nije realna razlika u platama između onih koji ih osiguravaju i onih koji su osigurani.

Predsjedništvo SDA pozdravilo je i sporazum o primirju između Izraela i Palestine. Pozvali su međunarodnu zajednicu da ulože napore da se primirje održi. prenosi “N1“.

Odali su priznanje i svim zdravstvenim radnicima koji su dali svoj doprinos u borbi protiv pandemije.

“Mislim da se nazire svjetlo na kraju tunela. Danas smo imali trocifrenu brojku, nadam se da će sutra već biti dvocifrena. Mislim da svi nivoi vlasti u skladu s mogućnostima trebaju osigurati sredstva za stimulaciju ovih radnika”, rekao je Izetbegović.

Podržali su mjere koje je Vlada FBiH poduzela na ublažavanju negativnih posljedica pandemije. Konstatovao je da se “privreda oporavlja brže od predviđanja”.

Poziv za uvođenje sankcija Dodiku

Pozdravili su i aktivnosti Ministarstva sigurnosti BiH na rješavanju migrantske krize.

“Odbacili smo sve pokušaje da se na bazi tzv. non papera i drugim načinima diplomatskog i drugog djelovanja dovede u pitanje teritorijalni integritet i suverenitet BiH. Nikakvih pregovora entiteta neće biti, nikakvih rpegovora o obudućnosti neće biti. Pregovori su završeni u novembru 1995. godine. Preostaju razgovori. Oni se neće voditi između konstitutivnih naroda i entiteta. Postoje institucije u kojima se to vodi – PS BiH i Predsjedništvo BiH”, rekao je Izetbegović.

Pozivaju zemlje članica PIC-a i EU da “uvedu sankcije predsjedniku SNSD-a Miloradu Dodiku zbog secesionističkog djelovanja i prijetnji kojim ugrožava Dejtonski mirovni sporazum i mir u BiH”. Osudili su “uzurpatorske atake Srbije na resurse BiH, nelegalne aranžmane izgradnje HE na Drini i aerodromu u Trebinju”. Pozvali su Ustavni sud BiH da donese mjere kojim će to spriječiti i zaštiti državnu imovinu.

“Pozvali smo Republiku Hrvatsku da kroz pregovore državom BiH reguliše pitanje gasovoda ispod Save, a ne sa njenim entitetima. Nemamo ništa protiv da se ekološki problem riješi na valjan način, ali sa BiH”, naglasio je Izetbegović.

Pozvali su Vijeće ministara BiH da se posvete ispunjavanju 14 kriterija Evropske komisije.

Sjednica bez Zvizdića

Sjednici Predsjedništva SDA nije prisustvovao Denis Zvizdić. Izetbegović je rekao da to pokazuje njegovu odluku, ali da bi volio da on ostane u SDA. Ukoliko se to ne desi, želi mu sreću.

“Ova stranka je ostala bez Zulifikarpašića, Silajdžića, Tihića, Alije Izetbegovića. Ostala na nogama. I ostat će najjača stranka u BiH jer treba narodu i državi BiH. Bez obzira na odlaske i krize. To imaju i druge stranke”, rekao je Izetbegović.

