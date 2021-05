Izraelski vojnici napali palestinsku novinarku: Tukli je i svukli maramu s glave

Abdellatif je na svom nalogu na Instagramu objavila fotografije i kratke video snimke koje je zabilježila, a koji prikazuju napad okupacijskih snaga na nekoliko palestinskih mladića u blizini Vrata Damaska (Bab al-Amoud) u okupiranom Jerusalemu. prenosi “Radiosarajevo“.

Također je podijelila i video snimke na kojima se vidi kako je nekoliko vojnika napada i gura, a zatim joj skidaju maramu s glave.

Israeli occupation soldiers assault Palestinian journalist @latifeh_abdellatif and took off her hijab in the old city of Jerusalem.#IsraelTerrorists #IStandWithPalestine #IStandWithPalestine #Ghazaunderattack #IsraelStopPlayingVictim #Hamas pic.twitter.com/coXNLunXZt

— Freepalestine (@free_ppalestine) May 20, 2021