Ljude razbjesnio naziv Izraelske pjesme na Eurosongu: Imate li obraza? Diskvalifikujte ih

Društvene mreže preplavili su uglavnom negativni komentari, a mnogi su uz njih u hashtagu pisali “Free Palestine”, odnosno “Oslobodite Palestinu”.

“Je li Izrael zaista poslao pjesmu koja se zove Set Me Free na Eurosong dok provode genocid i ljudi to zaista puše?”

“Imaju obraza pjevati pjesmu tog imena da predstavlja zemlju koja ugnjetava ljude i provodi genocid. Ovo je bolesno i izopačeno. Jebi se Eurovizijo i jebi se Izraele”,piše Novi.

“Oslobodi me? Rekao bih da je to ironija, ali vjerojatnije je da je to obično licemjerje.”

“Izraelska pjesma na Euroviziji se ne može zvati Oslobodi me. Ne. Diskvalifikacija. Idite kući.”

“Izrael ne bi ove godine ni trebao biti na Euroviziji i TOČKA, a njena pjesma se zove Oslobodi me?? Ne curo, idi kući.”

Facebook komentari