Izrael na Gazu bacio bombu koja je zabranjena i od koje se topi ljudsko meso

Društvenim mrežama širi se snimak raketiranja Pojasa Gaze za koji se tvrdi da je dokaz da je Izrael raketirao palestinsku teritoriju fosfornom bombom.

Na snimku objavljenom na Twitteru vide se dva dima na mjestu napada, crni i bijeli, za koji korisnik te društvene mreže koji je objavio snimak tvrdi da je dokaz da je Izrael bacio fosfornu bombu, koja je zabranjena Ženevskom konvencijom iz 1980

Autentičnost snimka i tvrdnja o toj vrsti bombe nije potvrđena. prenosi “Avaz“.

🚨 BREAKING NEWS

The video shows a phosphorus bomb being fired. The white smoke is phosphorus smoke. This violates the 1980 Geneva Convention. This is a war crime!! #BREAKING #IsraelExposed #IsraelStopPlayVictim #Israel_uses_phosphorous_bombspic.twitter.com/81p5fZETNt

— /ˈbjuːtɪfʊl/ 🇵🇸 (@hxnixvii) May 17, 2021