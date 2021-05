Izrael osudio Belu Hadid zbog učešća na protestima podrške Palestini u Njujorku

Država Izrael osudila je supermodela Belu Hadid (Bella) zbog učešća na protestima u njujorškoj četvrti Bruklin u znak podrške Palestincima u Gazi, navodeći da taj njen postupak predstavlja poziv na “eliminaciju jevrejske države”.

To je objavljeno na zvaničnom Twitteru države Izraela uz fotografiju Bele Hadid koja je učestvovala na protestu noseći tradicionalni palestinski šal kefijeh, masku i zastavu Palestine, prenosi “The New York Times”.

Kada se poznate ličnosti poput Bele Hadid zalažu za bacanje Jevreja u more, oni se zalažu za ukidanje jevrejske države. Ovo ne bi trebalo da bude izraelsko-palestinsko pitanje. To bi trebalo da bude humanitarno pitanje. Sram vas bilo, navodi se u tvitu.

Hadid, čiji je otac Palestinac i koji je takođe učestvovao na protestima u Njujorku, na svom Instagramu objavila je postove u kojima podržava Palestinu i ističe svoje palestinsko poreklo.

Na njenom profilu može se pronaći i fotografija od prije 4 godine na kojoj Hadid nosi transparent “Free Palestine”, a u čijem opisu poziva na edukaciju o dešavanjima u Jerusalemu.

-Oduvijek je bilo #freepalestine. UVIJEK. Imam puno toga da kažem o ovome, ali za sada, molim vas pročitajte i educirajte se. Ovdje se ne radi o religiji. Ovdje se ne radi o izbacivanju mržnje na jedne ili na druge. Ovdje se radi o izraelskoj kolonizaciji, etničkom čišćenju, vojnoj okupaciji i aparthejdu nad palestinskim narodom koji traje GODINAMA!, napisala je Bela u opisu fotografije.

