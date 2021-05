Palestinska djevojčica preživjela napade u Gazi: Nemamo se čime zaštititi

– Vidite, ne spavam baš najbolje posljednjih dana. Čula sam rakete i eksplozija koja je uništila ovu kuću je bila tako glasna da je gotovo raznijela prozor u mojoj spavaćoj sobi. Nemamo ništa, nemamo oružje ni rakete. Nemamo se čime zaštititi. S nama je samo Božija snaga – poručila je Abdullatif u video poruci koju je u nedjelju na Twitteru objavio TRT World.

Izrael od 10. maja iz zraka i s kopna vrši napade na Pojas Gaze. Uprkos reakcijama iz svijeta, Izrael je nastavio žestoke napade na Gazu.

U tim napadima, prema posljednjim podacima palestinskog Ministarstva zdravstva, poginulo je 197 osoba, među kojima je 58 djece i 34 žene, dok je broj ranjenih porastao na 1.235. prenosi “Faktor“.

10-year-old Nadeen Abdullatif, who survived a bombing in Gaza’s Al Shati camp, gives her account of the attack pic.twitter.com/vpHE4PaKGm

