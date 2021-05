Bivši pilot izraelskih zračnih snaga: Vojska Izraela je teroristička organizacija, a komandanti ratni zločinci

Iako ih je malo, u Izraelu, pa tako i u redovima vojske, postoje oni koji se protive politici koju administracija u Tel Avivu primjenjuje prema Palestincima. Među njima je i Shapira koji je izraelsku vojsku napustio 2003. godine.

Shapira ne samo da je istupio iz vojske, nego je pokrenuo i kampanju koja ostala vojna lica potiče da promisle o situaciji u kojoj se nalaze i podnesu ostavku. Tokom te kampanje koju vodi od 2003. godine, ostavke je podnijelo 27 pilota koji su bili dio izraelske vojske.

Nakon što je podnio ostavku, pridružio se protestima podrške palestinskom narodu, a učestvovao je i na međunarodnim konferencijama. Zbog toga što je ukazivao da izraelska vojska čini ratne zločine, nije mogao pronaći posao, a potom se odselio u Norvešku i tu nastavio živjeti.

Shapira je u razgovoru za Anadolu Agency (AA) govorio o tome zašto se pridružio izraelskoj vojsci, kako je promijenio mišljenje te shvatio da je “dio terorističke organizacije”.

Izrael cijeli region vodi u katastrofu

Pojasnio je kako broj onih koji razmišljaju poput njega u Izraelu ne premašuje nekoliko hiljada, te da zajednica prolazi kroz “mašineriju ispiranja mozga” zbog čega ne vidi istinu.

Izraelskoj vojsci kao pilot pridružio se 1993. godine, kada je u vrijeme Druge intifade “polako počeo otvarati oči”.

– Izraelska vojska je teroristička organizacija, a komandanti ratni zločinci. Izraelska vlada je rasistička jevrejska vlada i čitav region vodi u katastrofu. Vjerujem u to i zapravo, mnogi shvataju da je to tako, ali ne želi to svako i reći. To je istina i ja je moram reći. Moja dužnost kao bivšeg pilota i kapetana je da to kažem. Zbog stanja u kojem se nalazimo, pozivam svijet da zaštiti Palestince, jer ih ubijaju, ubijaju ih iz etničkih razloga – rekao je Shapira.

Dodao je kako od izraelskih lidera ne treba očekivati nikakvo dobro. prenosi “Faktor“.

– Ljevičarskih Izraelaca, poput mene, nema dovoljno da promijenimo tok dešavanja. Trebamo intervenciju iz vana. Trebamo veliki pritisak. Trebamo sve moguće pritiske da zaustavimo ovu katastrofu – mišljenja je Shapira.

Zajedno sa kolegama koji su također napustili vojsku poručio je kako je izraelska okupacija ratni zločin i da ne žele biti dio toga. Osvrnuo se i na pogrešno obrazovanje i odgajanje djece u Izraelu.

– Ništa ne znamo o palestinskom narodu. Ništa ne znamo o Nakbi (Velikoj katastrofi progona Palestinaca iz 1948. godine, op.a.). Zbog obrazovanja koje stičete smatrate da ćete pristupanjem vojsci zaštititi vaš narod i zemlju. Pojedinci su počeli otvarati oči kad su se pridružili vojsci i spoznali istinu – rekao je Shapira.

Imao za cilj zaštititi ljude

Prisjetio se kako su pilote, dok je bio u zračnim snagama Izraela, slali na različite misije, a neke od njih odnosile su se i na bombardovanje civila.

– U jednom trenutku sam shvatio da je to teroristički čin – naglasio je Shapira.

Bivši izraelski vojnik kazao je kako je prilikom pristupanja vojsci imao za cilj zaštititi ljude.

– Ukoliko sam želio zaštititi ljude, kao što sam želio prilikom pristupanja vojsci, trebao sam umjesto biti u vojsci i slušati naredbe, biti na drugoj strani, uz Palestince. To je bio psihički iznimno težak proces i kada smo shvatili da smo dio jedne terorističke organizacije, morali smo reći: “Ne” i snositi posljedice – pojasnio je Shapira.

Smatra da je imao sreće što nije lišen slobode nakon što je vojsku napustio na takav način.

– Zapravo, kasnije sam više puta priveden i zadržan u pritvoru jer sam bio dio protesta na Zapadnoj obali i povorki za probijanje blokade Gaze – rekao je Shapira.

Dodao je kako je uprkos tome odlučio istupanjem iz vojske i slobodom pružiti poruku koju danas šalje.

– Zbog toga što sam podržavao Palestince i širom svijeta održavao konferencije u vezi s tim. U Izraelu sam dobio otkaz na svim poslovima za koje sam aplicirao. Zbog toga živim u inostranstvu, u Norveškoj – kazao je on.

Izraelska zajednica sve radikalnija

Istakao je kako je otkaz dobio jer je ukazivao na to da Izrael provodi apartheid, a da su zvaničnici i vojni komandanti ratni zločinci. Smatra kako se izraelska zajednica u proteklih 20 godina u potpunosti priklonila desnici.

Naveo je da kada je po napuštanju vojske, zajedno s kolegama objavio pismo pilota, podršku im je pružilo oko 20 posto zajednice, ali danas to nije ni pet posto.

– Mediji, vlasti i vojska intenzivno provode proces ispiranja mozga. Ljudi snažno bivaju izloženi toj mašineriji ispiranja mozga. Ako smo nekad bili manjina, danas smo manjina manjine – zaključio je Shapira.

