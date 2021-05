Papa Franjo: Hitno prestanite sa sukobima

Molimo se neprestano da Izraelci i Palestinci pronađu put dijaloga i oproštaja, dodao je

– Molimo se neprestano da Izraelci i Palestinci pronađu put dijaloga i oproštaja. Pomolimo se za žrtve, posebno za djecu; pomolimo se za mir – napisao je Papa Franjo na svom zvaničnom Twitter profilu.

Uz to, on je upozorio kako bi eskalacija nasilja u Izraelu i Pojasu Gaze mogla prerasti u spiralu smrti i razaranja što bi stvorilo rane koje teško zacjeljuju. prenosi “Avaz“.

Let us pray constantly that the Israelis and Palestinians may find the path of dialogue and forgiveness. Let us pray for the victims, in particular for the children; let us pray for peace.

— Pope Francis (@Pontifex) May 16, 2021