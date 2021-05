Omiljeni taksista preminuo od korone: Oproštaj Danijelove kćerke RASPLAKAT ĆE čak i najtvrđa srca

Danijel Kastro, jedan od najomiljenijih taksista iz argentinskog San Huana, preminuo je prošle nedelje od posljedica koronavirusa.

Za njega kažu da je bio istinska legenda ovog grada i njegova smrt pogodila je mnoge stanovnike.

Naročito emotivna, međutim, bila je njegova kćerka Paula, koja se srceparajućom porukom i fotografijama oprostila od oca.

– Tata, napustio si me, napustio si sve nas koji smo te voljeli. Znam da si se borio do kraja, znam da si bio veliki borac i da to niko neće promijeniti. Ponosna sam što sam tvoja kćerka, što imam tvoj karakter. Cijenim šta si sve uradio za mene i porodicu. Priuštio si nam dom, obrazovanje, lijepe trenutke… Bio si i bićeš najbolji tata na svijetu – navela je Paula Kastro oprostivši se od oca na Fejsbuku.

– Volim te, tata. I izvini ako to nisam rekla onoliko puta koliko si zaslužio. Vječno ćeš ostati u našim srcima – dodaja je ona uz fotografiju svog oca i nje kada je bila mala.

Danijel Kastro poznat je kao taksista koji je mukotrpno radio i zarađivao hljeb za svoju porodicu.

Uvijek je bio veseo i raspoložen, čak i kada nije imao razloga za to, a svojom pozitivnom energijom razgalio bi stanovnike San Huana koje je vozio. Čak i oni tužni i nesretni koji su bili njegove mušterija, iz Danijeleovog taksija izlazili bi sa osmijehom na licu, prenosi Tiempo de San Juan.

Pretpostavlja se da je koronavirus dobio na poslu dok je vozio taksi, a stanje mu se nakon nekoliko dana pogoršalo do te mjere da je ishod bio fatalan.

Šef Sindikata taksista Valter Fereri takođe se oprostio od sjajnog kolege.

– Bio je vrlo dobar čovjak, kolege su ga mnogo voljele. Napustio nas je prijatelj i brat, izvrsna osoba. Ne mogu da vjerujem da je otišao, vijest o njegovoj smrti deluje mi kao neistina – istakao je Fereri koji ne može da se pomiri sa smrću Danijela Kastra, prenosi “Objektiv“.

