Skup podrške Palestincima u Beogradu: Okupljeni poručili “Oslobodite Palestinu”

Skup podrške palestinskom narodu u Al-Qudsu održan je u Beogradu, a sa njega su okupljeni poslali poruku “Oslobodite Palestinu”, javlja Anadolu Agency (AA).

U organizaciji Palestinske dijaspore u Srbiji, okupljeni na Trgu republike u centru prestonice poslali su poruku “srpskom prijateljskom narodu da Palestinci žele da žive u miru”.

“Okupili smo se da bismo prijateljskom srpskom narodu poslali poruku da Palestinci žele da žive u nezavisnoj državi, da žive slobodno i dostojanstveno kao ostali na svetu”, naveo je predsednik Palestinske dijaspore u Srbiji Sami Hijjo.

Prema njegovim rečima, okupili su se da daju podršku njihovim ljudima.

“Mi stvarno želimo da živimo u miru, želimo našu nezavisnu državu, želimo dostojanstveno da živimo i želimo da Istočni Al-Quds bude naš glavni grad. Ne može niko da pokloni Al-Quds nikome. On je po međunarodnom pravu okupiran grad i niko nema pravo da ga to Izraelu i da pokloni kao što je to uradila Amerika”, dodao je.

Apelovao je na svet, kao i na prijateljsku državu Srbiju da to ne učine.

