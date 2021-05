Ostavila muža poslije nesreće u kojoj je ostao invalid: Zbog onoga što je rekla više je niko nije osuđivao

Prije nekoliko mjeseci, Kazahstanka Raušan iz okoline Nur Sultana razvela se od supruga Baglana koji je doživio nesreću i ostao invalid. Ona se ne kaje zbog svoje odluke, otkrivši da su posljednje četiri godine braka za nju su postale pakao.

Suprug je, naime, neprestano dizao ruku na nju i ponižavao je. Za nesreću je krivio svoju suprugu, jer je tog dana bio na putu da je dočeka u stanici. Rođaci njenog bivšeg supruga takođe je terorišu, nazivajući je izdajicom, javlja dopisnik Nur.kz.

Raušan se udala prije šest godina, a godinu dana kasnije, mladi par je dobio sina. Njen muž je bio sretan, sanjao je da sagradi kuću za svoju porodicu i ponašao se sasvim normlano, kako dolikuje oženjenom čoveku.

Međutim, nesreća mu je uništila sve planove i snove.

– Tog dana dolazila sam sa službenog put. Baglan je odlučio da se nađemo na stanici, jer sam imala teške kofere. Međutim, na putu do stanice, sudario se sa drugim automobilom, ljekari su se borili za njegov život. Uspjeli su da ga spase, ali je ostao invalid – kaže Kazahstanka.

Poslije toga, Baglan se mnogo promijenio. Postao je razdražljiv i vrlo bezobrazan. Raušan je razumjela njegovo stanje i pokušavala da ga podrži, ali je on bio sve nervozniji i redovno bi je udarao.

– Vrijeđao me je i ponižavao sve vrijeme, a u nekoliko navrata me je i udarao. Nisam mogla više to da trpim, a naročiti problem mu je bilo to što je paralizovan od kukova nadole, što znači da nije mogao da ima s*ksualne odnose, pa ga je to dodatno deprimiralo. Dobijala sam čak i modrice od njega, a jednom prilikom mi je izbio zube – navela je ona.

Raushan više nije mogla da izdrži. Spakovala je stvari, uzela sina i izašla iz kuće. Prenoćila je kod prijatelja, a ujutru je otišla do majke koja živi u selu.

Kazahstanka je odlučila da podnese zahtjev za razvod i započne novi život, jer više nije mogla da toleriše muževljevo nasilje.

– Razveli smo se vrlo brzo. Naravno, Baglan i njegovi roditelji pokušali su da me vrate. Moj suprug je tražio oproštaj, ali nisam željela da ponovo završim u ovom paklu. Sad me rođaci mog bivšeg muža stalno terorišu. Šalju poruke sa prijetnjama i uvredama. Pokušali su čak i da mi oduzmu sina. Svekrva me često zove i psuje – kaže Raušan.

Ona sada živi u selu sa majkom, zaposlila se u pošti u želi da započne novi život sa svojim sinom, piše “Objektiv“.

