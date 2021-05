Kristina nevina provela 11 godina u zatvoru, a onda se dogodio novi užas u koji niko ne može da povjeruje

Argentinka Kristina Vaskez (37), koja je u zatvoru provela 11 godina na pravdi Boga i kojoj je uskraćena svaka mogućnost pretpostavke nevinosti, pronađena je mrtva u svom stanu u gradu Posadasu, u provinciji Misiones.

Njena sestra Marija Alehandra zvala dva dana nije mogla da je dobije na telefon, a nije joj odgovarala ni na poruke, pa je alarmirala policiju. Kada su probili u njen stan, zatekli su beživotno tijelo, prenosi La Nacion.

Kristinina prijateljica Pamela Kaseres istakla je da je pokojnica bila izuzetno pogođena pandemijom i karantinom, a uz to nikada nije imala odgovarajuću pažnju, niti finansijsku ili psihološku pomoć nakon decenije provedene u zatvoru.

Takođe je, dodaje ona, imala problem zavisnosti što ju je i otjeralo u grob i niko od porodice i prijatelja ne može da povjeruje da je više nema, naročito ne sada kada je trebalo da živi život koji joj je 11 godina bio oduzet.

Kristina Vaskez bila je lokalna radio voditeljka, a njena životna drama počinje 2001. godine kada je komšinica, 79-godišnja penzionerka Erselide Davalos, pronađena preklana u svom stanu.

– Hapsili su me tri puta zbog toga, a četvrti put sam uhapšena kad sam imala 26 godina. Tada su me osudili na 11-godišnju zatvorsku kaznu. Od početka nisu imali nikakve dokaze da sam ja to počinila, ali su me maltretirali i natjerali da “kažem bilo šta” što bi navodilo na to da sam ja ubica kako bi proces konačno prestao, iako naravno nisam ubila tu ženu – navela je ranije Kristina, gostujući u jednoj TV emisiji, prenosi El Observador.

Za zločin je bila optužena zajedno sa izvjesnom Sesilijom Rohas i Rikardom Jarom, a Krivični sud ih je 2010. godine osudio na doživotnu kaznu zatvora.

Tek 11 godina kasnije, argentinski Vrhovni sud pravde presudio je da Kristina Vaskez nije kriva za svirepo ubistvo.

– Ne osjećam bijes. Imam mnogo više razloga da se radujem jer sam konačno slobodna – navela je Krsitina nakon puštanja iz zatvora, a za naknaduštete angažovala je humanitarne organizacije koje se bave ljudskim pravima.

Nedugo potom njeno tijelo pronađeno je u stanu u kom je živjela, a prma dosadašnjim istragama, nema tragova nasilja.

