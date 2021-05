Eskalacija sukoba ispred Al-Akse na Dan Jerusalema, stotine povrijeđenih

Stotine Palestinaca i danas na protestu ispred Al-Akse. Pripreme za izraelski marš. U neposrednoj blizini i brojni izraelski policajci. No, situacija je vrlo brzo eskalirala.

S palestinske strane kamenje. Izraelska policija odgovara šok bombama, gumenim mecima, suzavcem.

“Molili smo se u džamiji. Odjednom su vojnici napali džamiju bez ikakvog upozorenja. Počeli su bacati bombe, a ranjeno je mnogo, desetine. Deseci ljudi su ovdje ranjeni od bombi i metaka. Nevjerovatno je, ovo je mjesto za molitvu, nije za borbu“, kazao je Azmi, Palestinac.

Stotine Palestinaca povrijeđenih, više od 200 prevezeno u bolnicu, nekolicina u teškom stanju, podaci su društva Crvenog polumjeseca. Istovremeno, na maršu i deseci jevrejskih nacionalista, predvođeni ultradesničarskim političarima. U pokušaju da situaciju smiri, izraelska policija ranije je zabranila jevrejskim skupinama posjetu svetom trgu na kojem se nalazi Al-Aksa.

“Naša vlastita policija, izraelska policija, nažalost nas uskraćuje da se popnemo tamo i umjesto toga da odemo do Zida plača. Ali to nije način na koji mi razumijemo iskupljenje. Želimo se popeti na naše brdo i želimo jednaka prava. Izraelski vrhovni sud odlučio je da tamo imamo pravo moliti se, imamo pravo ići tamo i to je srce židovstva. I ovaj trenutak je gorko-sladak – s jedne strane slavimo Dan Jeruzalema, s druge strane, shvaćamo da se Jeruzalem nije u potpunosti ponovo ujedinio i uskraćena su nam prava. Umjesto toga, džihad vlada ovim mjestom“, kazao je Yishai Fleisher, portparol jevrejske zajednice Hebrona.

Nemiri ispred i unutar Al-Akse traju danima. Tenzije su posebno izražene jer je sveti muslimanski mjesec Ramazan. A izraelske vlasti planiraju evakuacije nekoliko palestinskih porodica iz Istočnog Jeruzalema. piše “N1“.

“Moj otac je uzeo kuću od Jordanaca 1956. godine. Postoji sporazum između Jordananaca i UN-ove organizacije za palestinske izbjeglice na Bliskom Istoku. Jordan je dao zemlju, a UN je izgradio 28 kuća za 28 porodica izbjeglica. Od te 1956. godine živjeli smo ovdje do sada“, kazao je Palestinac iz Istočnog Jeruzalema. piše 2N1

“Dolazimo ovdje protestirati zbog tri porodice koje se etnički čiste iz susjedstva. Kuće im se oduzimaju i daju naseljenicima. Ovdje smo samo da pokažemo podršku tim porodicama”, poručila je Palestinka na protestu protiv deložacije.

Brojni svjetski lideri reaguju. Organizacije pozivaju na prestanak sukoba. Hamas je uputio ultimatum izraelskim snagama da odstupe, prijeteći raketnim napadima. Izraelske snage proglasile su visoki stepen opasnosti za određena područja.

