Hamas raketirao Izrael: Sirene, eksplozija i stampedo

Danas su aktivirane sirene upozorenja u Jerusalemu, nakon čega je uslijedio raketni napad, kao odgovor militantnih grupa na povredu više od 300 Palestinaca u sukobima sa policijom ispred džamije Al Aksa.

Grupa Hamas koja kontrolira predio oko Gaze dala je Izraelu ultimatum da povuče snage u al Aksi do 18 sati, prenosi Rojters.

Nekoliko minuta nakon što je rok istekao, u Jerusalemu su se čule sirene upozorenja, a samo nekoliko trenutaka kasnije dogodila se prva eksplozija.

Hamas je premuzeo odgovornost za napad, a izvještaja o žrtvama i šteti još uvijek nema.

Izraelski mediji su objavili da je sedam raketa ispaljeno na Jerusalem i Beit Šemeš, da je jedna presretnuta, da su ostale pale na nenaseljeno područje, a da je dodatni baraž usmjeren na gradove na jugu, te da je prazan automobil na granici pogođen antitenkovskom raketom.

Nakon što je Hamas uputio ultimatum, izraelska vojska je soapštila da će obustaviti vojnu vježbu na jedan dan, „zbog mogućih scenarija“.

