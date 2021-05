Europa se otvara, ukidaju se mnoge mjere: “Treći val je konačno slomljen”

Raspoloženi Španjolci skandirali su “sloboda” plešući na ulicama nakon što je ukinut policijski sat u većini zemlje za vikend, dok je Grčka otvorila javne plaže – s ležaljkama na sigurnoj udaljenosti.

S isporučenih 200 milijuna doza cjepiva, EU je na putu da ostvari svoj cilj da cijepi 70 posto svoje odrasle populacije do ljeta, tvitala je predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen u nedjelju.

I u Njemačkoj je prvi sunčani vikend podigao raspoloženje nakon što je ministar zdravstva Jens Spahn objavio da je treći val pandemije konačno slomljen.

No upozorio je da je “raspoloženje bolje od stvarnosti”.

Nacionalna sedmodnevna incidencija slučajeva koronavirusa na 100.000 stanovnika i dalje je visoka i iznosi 119, rekao je Spahn. “To znači da je još važnije zadržati brzinu kampanje cijepljenja”.

Sedmodnevna incidencija na razini EU je 185, prema Our world in data. To je puno više nego u zemljama poput Izraela (6), Velike Britanije (31) ili Sjedinjenih Država (123) koje su brzo polučile uspjeh u svojim kampanjama cijepljenja.

Početna prednost

Britanija je zbog ranih narudžbi, odobrenja cjepiva i davanja prvih doza mnogim ljudima puno brže smanjila broj zaraza i žrtava. prenosi “Index“.

Očekuje se da će premijer Boris Johnson pokrenuti novu fazu popuštanja mjera u Engleskoj i dati zeleno svjetlo “opreznom zagrljaju” i dopustiti pubovima da poslužuju piće unutar objekta nakon mjeseci strogih mjera.

“Podaci odražavaju ono što smo već znali – nećemo dopustiti da nas virus pobijedi”, rekao je Johnson uoči službene objave kasnije u ponedjeljak.

Isporuka cjepiva u početku je bila sporija u EU koji je izabrao centraliziranu strategiju nabave.

S relativno dovoljno doza cjepiva Pfizera/BioNTecha te Moderne, sada raste procijepljenost populacije u Europi, dok zemlje koje su u početku brzo napredovale sada bilježe usporavanje jer nailaze na neodlučnost onih koji se još nisu cijepili.

Oko 31.6 posto odraslih u 30 europskih zemalja primilo je prvu dozu cjepiva, a 12 posto obje doze, objavio je Europski centar za prevenciju i kontrolu bolesti.

Francuska očekuje da će podijeliti 20 milijuna prvih doza do sredine svibnja, a 30 milijuna do sredine lipnja.

Francuska planira postupno ukidati policijski sat i dopustiti kafićima, barovima i restoranima rad na terasama od 19. svibnja jer opada broj zaraza i popunjenost odjela intenzivne njege.

