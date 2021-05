Prala je vozila od jutra do večeri, a kada je pitala za platu, pretrpjela je neviđene posljedice

Radnicu autoperionice u kazahstanskom gradu Pavlodaru brutalno je pretukao vlasnik pogona za pranje vozila kada ga je upitala kada može da očekuje platu, prenosi Nur.kz.

– Premlatio me je kada sam ga pitala šta je sa platom i koliko će mi biti isplaćeno. On je najprije urlao da ću dobiti otkaz, pa me udarao nekoliko puta. Napisala sam prijavu i ovo ne smije proći nekažnjeno – navela je pretučena djevojka, a njene fotografije osvanule su na Instagram stranici Pavlo.detka.

Kako prenose tamošnji mediji, vlasnik perionice je vjerovatno znao da će ga djevojka prijaviti za nasilje, pa ju je preduhitrio i prijavio da je u alkoholisanom stanju došla na posao i provocirala sukob.

– Sve okolnosti su uzete u razmatranje i sada se sprovodi istraga, a okolnosti incidenta razjašnjava policija – navodi se u zvaničnom saopštenju, prenosi Pavlodar news.

– S obzirom na to da govorimo o autoperionici, odnosno objektu koji spada kategoriju malog ili srednjeg biznisa, verifikacija je nemoguća tokom moratorijuma. Ovoj djevojci možemo pomoći da sastavi prijavu i obrati se sudu kako bi zatražila pravdu i naknadu štete, kao i platu koju je tražila. Ako ne postoji ugovor o radu, rada će i njen radni odnos razmotriti sud – naveo je Askar Kapetanov, šef odjeljenja pavlodarske policije.

On je dodao da postoji i druga opcija.

– Policija u okviru slučaja ima pravo da podnese izvještaj Odjeljenju za rad i tada, uprkos moratorijumu, možemo poslodavca da privedemo administrativnoj odgovornosti – sumirao je Kapetanov, prenosi “Objektiv“.

