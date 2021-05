Direktor Booking.com upozorava da će cijene ljetnih odmora značajno porasti

Fogel je rekao za BBC da “cijene već rastu”.

Mnoge aviokompanije značajno su smanjile broj letova koje obavljaju zbog restrikcija na putovanja.

Uprkos ogromnoj potražnji, nesigurnost otežava aviokompanijama da planiraju vratiti više aviona za usluge, rekao je.

– Potražnja je zaista puno zaostala. Svi žele putovati, ali svi to želimo činiti na siguran način – kazao je on.

John Grant, analitičar avijacije s globalnim dobavljačem podataka o putovanjima OAG slaže se da će ovo imati uticaj na cijene aviokarata jer se ublažavaju putničke restrikcije.

– To će u kratkom roku stvoriti nalet zadržavanja potražnje i tzv. trošenje iz osvete. Zauzvrat, avio-algoritmi će otkriti porast potražnje i shodno tome povećati cijene – rekao je.

Nedostatak jasnoće o tome kako će vlade pristupiti priznavanju vakcina i testiranju statusa iz drugih zemalja zabrinjava putničku industriju, koja je teško pogođena pandemijom koronavirusa.

Fogel vjeruje da bi jedinstven sistem bio koristan.

– Toliko različitih ljudi u toliko različitih vlada govori o različitim programima, ali trenutno ne postoji ništa što je jedinstveno, pa je vrlo zbunjujuće. Slušao sam premijera Italije kako govori da žele uskoro pustiti ljude u Italiju i da samo morate dokazati da ste vakcinisani ili testirani – kazao je Fogel.

– Onda sam pomislio, pa dobro, ja sam dobio vakcinu, ali kako to dokazati? Da li samo ponesem svoju malu bijelu karticu koju sam dobio u SAD-u, hoće li to biti dovoljno dobro? Trebaju nam pojašnjenja – kazao je on.

Istražuje se nekoliko sistema, uključujući putnu kartu Međunarodne asocijacije za vazdušni saobraćaj (IATA), koju ispituju brojne aviokompanije.

U međuvremenu, Evropska unija radi na tome da digitalna propusnica bude spremna na vrijeme za ljetne praznike.

Ideja sheme koja putnicima koji su dobili vakcinu omogućava putovanje pokazala se kontroverznom.

Britanski nadzorni organ za jednakost nedavno je upozorio da bi mogao podijeliti “društvo na dvije grupe, pri čemu samo određene grupe mogu u potpunosti uživati svoja prava”.

To je stajalište koje podržava Svjetska zdravstvena organizacija (WHO), ali Fogel se ne slaže.

– Istina je da ako niste vakcinisani, možda nećete moći ući u zemlju pod takvom vrstom sistema. Ali je meni to uredu. Šta je alternativa? Da niko ne može ući? To za mene nema smisla – rekao je.

Dodao je da postoje zemlje u koje ljudi ne mogu ući ako na primjer nemaju dokaze o vakcinaciji protiv žute groznice.

– Nema ništa loše u korištenju tehnologije koja dokazuje da ste siguran putnik. To pomaže industriji da se brže oporavi – rekao je gospodin Fogel.

