Kurz: Austrija ne može čekati EU, to je za nas prekasno

Austrijski kancelar Sebastian Kurz izjavio je u utorak da što prije želi “Zeleni pasoš” kao dokaz imuniteta protiv korona virusa.

Uskoro bi svaki Austrijanac trebao moći držati u ruci papir na kojem piše je li vakcinisan, testiran ili oporavljen, piše krone.at.

Od 10. do 21. maja održat će se prva testiranja “Zelene propusnice” između nekoliko država, a učestvovat će i Austrija. Međutim, kancelar Kurz je skeptičan prema tom rasporedu. Kurz je rekao da bi želio što prije jedinstveni “Zeleni pasoš” za cijelu Evropu, ali da će proći dugo vremena dok se to ne desi.

EU ne želi krenuti sa “Zelenim pasošom” do ljeta, što je za Austriju prekasno.

– U ovom je trenutku austrijski turizam već odavno trebao započeti, rekao je Kurz.

Na summitu EU u petak i subotu, on će zagovarati brzu provedbu jedinstvene EU “Zelene propusnice”.

– Postoji nada da će jednog dana biti moguće provesti jedinstvenu uredbu na nivou EU-a, ali ne možemo čekati EU. To bi značilo ogromnu štetu za naš turizam i kulturni sektor”, rekao je Kurz. prenosi “Fokus“.

– Ljudi s pravom žele što prije ponovno živjeti normalno, ići u pozorište i konobu. Za to su vam potrebna pravila, a to je ono što u Austriji radimo sa Zelenom propusnicom. Prilikom planiranog otvaranja 19. maja, svi će u ruci imati ceduljicu da su cijepljeni, oporavljeni ili testirani, poručio je danas Kurz.

– Prema vladinim planovima, tri vrste dokaza trebale bi biti dostupne u obliku QR koda, i to dvije do tri sedmice nakon što se počne primjenjivati “papirnata” Zelena propusnica. Ako otvaranje najavljeno za 19. maj uspije, sigurnosni standardi trebali bi se smanjiti najkasnije do 1. jula, rekao je Kurz.

Do tada bi trebali biti vakcinisani svi koji se žele vakcinisati.

