Turska: Erdogan na Praznik rada iftario zajedno sa radnicima

Predsjednik Republike Turske Recep Tayyip Erdogan povodom 1. maja, Međunarodnog praznika rada, večeras je bio na iftaru zajedno sa radnicima jedne fabrike u četvrti Tuzla u Istanbulu, javlja Anadolu Agency (AA).

Erdogan je nakon iftara, večernjeg obroka tokom islamskog mjeseca posta, ramazana, poručio da u Turskoj nikada “neće pružiti priliku onima koji žele eksploatisati sveti znoj radnika”.

Podsjetio je da je upravo vladajuća AK Partija u Turskoj 1. maj proglasila kao Dan rada i solidarnosti.



“Dok sam ja još bio premijer, 1. maj smo proglasili Danom rada i solidarnosti. To je najveći dokaz naše solidarnosti s našom braćom i sestrama radnicima. Ali, nažalost, neke ekstremne terorističke grupe raznim aktivnostima pokušavaju obesmisliti ovaj lijepi dan”, kazao je Erdogan te dodao:

“Nažalost, to naravno nije tako samo u Turskoj, jer vidite u šta su se ulice Pariza danas pretvorile. Oni koji upravljaju Parizom na potpuno drugačije načine opisuju šta se tamo dogodilo, a jasno je da su stakla i izlozi trgovina u tom gradu polupani, zapaljeni. Kod nas su to na isti način radili, ali više im ne dozvoljavamo da to čine, niti ćemo dozvoliti. U našoj državi nećemo pružiti priliku onima koji žele eksploatisati sveti znoj radnika. Nećemo pružiti priliku onima koji ovaj dan u kojem dominira mir pokušavaju pretvoriti u nešto drugo. Jer ovaj dan želimo proslaviti kao praznik radnika. Hvala Bogu, prema najnovijim informacijama koje sam dobio, danas se u Turskoj nije dogodio nijedan ozbiljan incident poput povrede i slično. Svim radnicima čestitam Praznik rada”, kazao je Erdogan.

Na iftaru s radnicima u društvu Erdogana bili su i Vedat Bilgin, ministar rada i socijalne sigurnosti, i Mustafa Varank, ministar industrije i tehnologije.

