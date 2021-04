Selo u Njemačkoj dosad nije imalo nijedan slučaj korone: Kako?

U njemu su brižno restaurirane tradicionalne kuće s drvenom skeletnom konstrukcijom, ima vatrogasni dom, osnovnu školu, ogromnu crkvu u središtu sela, zapravo je selo kao i mnoga druga u Njemačkoj, piše Deutsche Welle.

Ali ovo selo koje se zove Lieg i ima oko 400 stanovnika upravo piše priču koja zvuči tako nevjerojatno da mnogi govore o ‘čudu iz Liega’. Od početka epidemije koronavirusa u Njemačkoj se već zarazilo više od tri milijuna ljudi, u nekim općinama je trenutno sedmodnevna incidencija na 100.000 stanovnika preko 400.

U Liegu je incidencija jednaka nuli. I to ne samo sada. Tijekom proteklih 14 mjeseci ondje nije zabilježen ni jedan slučaj infekcije. Kao da se ovo selo nalazi pod imaginarnim staklenim zvonom koje sprječava prodor virusa. Ovu priču priča načelnik Heinz Zilles (57).

– Dosad smo imali jako veliku sreću, naravno, to je još uvijek samo trenutno stanje. Možda gore imamo nekog anđela zaštitnika koji kaže – ovo selo ćemo pustiti na miru – kaže.

Zillesov telefon već dva tjedna ne prestaje zvoniti. Nakon što su lokalne novine objavile članak o ‘čudu od sela’, još se nije naslućivalo kakvu će medijsku lavinu to pokrenuti. Reporteri dolaze jedan za drugim, hoće znati što to Lieg čini drukčije i bolje od drugih. Što je, dakle, tajni recept, osim malo sreće?

– Imamo odličnu seosku zajednicu, puno volontera koji se odmah uključuju i prihvaćaju posla. Svi se vide kao dio tima Liega i surađuju – kaže Zilles.

Mladež je preko noći stvorila servis za kupovinu nazvan ‘Mladi za stare’, jedan tim je redovito obilazio starije osobe, roditelji čija djeca idu u osnovnu školu su skupljali novac za dva ventilatora učionica.

– To što politika često proklamira, ali ne provodi, to mi uzimamo u vlastite ruke – kaže ponosno načelnik.

Lieg provodi ono čime se ponose brojna sela u Njemačkoj. Ljudi se poznaju i vode brigu jedni o drugima. I nitko ne dolazi na ideju, s obzirom na to da je incidencija jednaka nuli, da virus možda uopće ne postoji.

– U Liegu ni jedna jedina osoba ne osporava postojanje koronavirusa, ljudi se pridržavaju pravila, razboriti su i disciplinirani i prihvaćaju činjenicu da imamo pandemiju s dalekosežnim posljedicama za cijeli svijet – kaže Zilles

Iako 90 posto zaposlenih iz Liega putuje u neko od okolnih mjesta, dosad je selo ostalo pošteđeno korone. Ali Heinz Zilles napominje: ‘Mi to ne gledamo kao natjecanje, Bože sačuvaj. Uvijek se može dogoditi da netko bude inficiran’.

Kad bi Martin Weil svoje apartmane za odmor reklamirao nultom incidencijom u Liegu, njegova ponuda bi bila traženija nego inače. Njegov ‘Landhof Lieg’ privlači turiste planinarskim stazama, jahanjem za koje ima dvije islandske kobile i najljepšim njemačkim visećim mostom. Ali od drugog studenog Weil ne smije apartmane iznajmljivati turistima. Takve su odredbe, unatoč incidenciji koja je jednaka nuli.

– Pomalo podvojeno gledam na to jer su apartmani s jedne strane predestinirani za neproblematično primanje gostiju, bez kontakta. S druge strane, želimo li da ljudi koji dolaze iz neke regije s incidencijom 300 ovdje provode odmor? – kaže.

Čudu iz Liega doprinosi i to što nitko ne želi biti prvi koji je u selo donio virus. To ne želi ni Martin Weil, iako pandemija ugrožava njegovu egzistenciju, bez obzira na pomoć koju je dobio od države. Medijska strka oko Liega mogla bi imati pozitivan učinak.

– Možda će to ljudima ostati u sjećanju pa možda dođu i neki novi gosti – dodaje.

Nedaleko od apartmana Martina Weila nalazi se mala dvorana Hunsrück-Halle. Tu se svi stanovnici mogu testirati jedanput tjedno, subotom od 15 do 17 sati. Nakon nekoliko minuta dobivaju rezultat. To je organiziralo seosko vatrogasno društvo, točnije glavni vatrogasac Thomas Wickert.



– Kad su ljudi za to čuli, odjek je bio uglavnom pozitivan. Nitko nije rekao da u tomu neće sudjelovati, naprotiv. Ljudi se vesele što imaju centar za testiranje u neposrednoj blizini – kaže Wickert.

Svake subote će osam vatrogasaca u suradnji s Crvenim križem provjeravati traje li i dalje nevjerojatna priča iz Liega.

Heinz Zilles već ima ideju što napraviti ako do jeseni ne bude slučajeva infekcije.

– Ako doista uspijemo proći pandemiju bez slučaja infekcije koronom, onda ćemo prirediti veliku seosku feštu – kaže.

