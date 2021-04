Turska zabranila kriptovalute

Dakle, suspendiralo se apsolutno sve, od mogućnosti kupnje kriptovalutama do uplata, direktno ili indirektno. Osjetila se takva odluka na globalnoj razini jer posljednjih mjeseci upravo je Turska bila pokretačka snaga rasta bitcoina. Naime, pad turske valute lira izazvao je potrebu za investiranjem korištenjem kriptovaluta, ponajprije bitcoina.

Naravno, turske vlasti tako nešto ne žele i smatraju da se inflacija koja je u ožujku iznosila 16 posto može barem djelomično smanjiti ukoliko kriptovalute više ne budu “u opticaju”. Podosta nelogično, posebno jer se može koristiti američki dolar, euro, jen ili bilo koju drugu tradicionalnu valutu. A sve nabrojane su sigurnije no tuska lira.

Stoga, svi koji investiraju ili štede uz bitcoin i druge kriptovalute, moraju izdržati ovaj negativni trend. Zbog kojeg je bitcoin pao 4,6 posto na 60.333 dolara, a ethereum ili XRp pali su šest, odnosno, 12 posto. Kao i neke druge manje kriptovalute.

Radost je kratko trajala, barem zbog Turske. Royal Motors, koji distribuira Rolls-Royce i Lotus automobile u toj zemlji imali su namjeru omogućiti plaćanje kriptovalutama pri kupovini njihovih vozila no sad će biti spriječene u tome.

Jasno, Turska će s vremenom morati prihvatiti kriptovalute, kao i svi drugi, jer ipak je to budućnost. No očito je da se tako nešto ipak neće dogoditi bez otpora ove vrste. Prepreke su to na koje se računalo, računa i koje treba “pregrmiti”. Bilo je i gorih situacija kroz sve ove godine pa su kriptovalute ipak uspjele opstati, ojačati i promaknuti se u sredstvo plaćanje za budućnost, prenosi ictbusiness.i

Facebook komentari