Proživljavaju dramu / Indija htjela proglasiti kraj pandemije, uslijedio koronapakao

Zemlja s 1,36 milijardi stanovnika, za koju se činilo kako se jako dobro nosi s pandemijom, sada proživljava pravu dramu.

Slaba procijepljenost

Jedan je razlog slabo provođenje kampanje cijepljenja, manje od 10 posto Indijaca dobilo je prvu dozu, a zna se da je Indija najveći svjetski proizvođač cjepiva. Zbog toga je Indija bila i uzdanicom siromašnijeg dijela svijeta koji je očekivao kako će spasonosne doze iz, primjerice The Serum Institutea koji je sklopio ugovor s AstraZenecom, doći upravo od tamo. I sada je izvoz prekinut jer te su doze potrebne upravo Indiji, piše Večernji.

Mediji su puni strašnih slika spaljivanja velikog broja mrtvih, društvene mreže pune vapaja za pomoć. Još je u ožujku Harsh Vardhan, indijski ministar zdravstva, ustvrdio da je Indija na kraju pandemije. Bilo je to i opravdanje za odluku da se resursi za borbu protiv bolesti izvoze u druge zemlje. I tako je Indija povećala svoj izvoz kisika za nevjerojatnih 734 posto već u siječnju. Zajedno s cjepivom kojega je izvezla 193 milijuna doza. S kapacitetom proizvodnje kisika od 7100 tona dnevno, u što spada i kisik za industrijske namjene, čini se da indijske bolnice ne bi trebale biti u takvom problemu. Samo je prošlog tjedna u 20 najpogođenijih pokrajina poslano 6822 tona tekućeg kisika. No, u tome postoji ozbiljan problem, a to je da su kapaciteti za proizvodnju često udaljeni i po 1000 km od centara koji kisik sada nasušno trebaju, poput New Delhija u kojem nema veće proizvodnje kisika. Jer, iako se ta zemlja proizvodi točno 7.127 metričkih tona kisika dnevno, no dvije i pol tisuće tona iskoristit će devet ključnih industrija u koje spadaju proizvodnja ampula i viala, lijekova, rafinerija nafte, nuklearnih postrojenja… Da bi se zadovoljile sadašnje potrebe tog pandemijom teško pogođenog grada, kisik se mora dopremati i kamionima iz industrijskih regija stotinama kilometara daleko. Međutim, tu je i problem lošeg planiranja. Indijska je vlada s očito lošom procjenom tijeka pandemije zakasnila u reakciji. S ovako velikim porastom broja aktivnih slučajeva znatno je porasla i potreba za kisikom. Iz administracije Narendre Modija začulo se prije tjedan dana kako su potrebe za kisikom u zdravstvu narasle na 8000 tona, što je više od onoga koliko proizvodnja može isporučiti.

Hrvatski molekularni biolog, profesor Nenad Ban s Tehničkog sveučilišta u Zürichu, kaže kako nije neočekivano da se pandemija nekontrolirano širi u Indiji.

– Oni su, naime, do sada cijepili manje od 10 posto stanovništva i unatoč tomu što je ondje već više od 17 milijuna ljudi preboljelo COVID-19, još su uvijek daleko od kolektivnog imuniteta. Osim toga u Indiji se počeo širiti novi soj SARS-CoV-2, B.1.617, koji nosi mutacije zbog kojih se predviđa da će ih imunosustav ljudi koji su cijepljeni ili koji su preboljeli COVID-19 teže prepoznati. Taj soj za sada je odgovoran za 70 posto novih infekcija u Indiji. Međutim, za sada još nema dovoljno eksperimentalnih podataka da bi se bolje procijenilo koliko je ovaj soj infektivniji i potencijalno opasniji – kaže profesor Nenad Ban.

Profesor Bojan Polić s Medicinskog fakulteta u Rijeci kaže da još nema podataka koji bi govorili o tome da su pronađene mutacije u indijskoj varijanti opasnije od do sada poznatih. – Još uvijek nemamo podrobnijih informacija o tzv. indijskom soju. Za sada se o njemu zna da ima dvije specifične mutacije u S proteinu SARS-CoV-2 virusa. No, još uvijek ne postoje jasni podaci o eventualnim biološkim učincima spomenutih mutacija koje bi potencijalno mogle imati utjecaja na veću zaraznost i izbjegavanje imunološkog nadzora protutijelima. Vjerujem da će nas sadašnja cjepiva dobro zaštititi i od ove nove varijante virusa, poglavito od teških ishoda bolesti i smrti – rekao je profesor Polić.

Kolaps sistema

Trenutačni kolaps zdravstvenog sustava u Indiji povezan je i s vrlo visokom napučenošću Indije i ogromnom populacijom od gotovo 1,4 milijarde ljudi. Vjerojatno je stroga izolacija i prekid svih aktivnosti na neko vrijeme jedini način da se situacija dovede pod kontrolu, kaže naš znanstvenik Nenad Ban.Indijska vlada prijavila je u nedjelju rekordne 353.000 novozaraženih koronavirusom u 24 sata i oko 2000 umrlih. Usporedimo te brojke s Hrvatskom – Indija ima 1,36 milijardi stanovnika, odnosno 341,5 puta više od Hrvatske. Dakle, 353.000 zaraženih u jednom danu u Indiji odgovara 1033 zaraženih u Hrvatskoj.

– Trenutačno je dnevni broj zaraženih na milijun stanovnika u Hrvatskoj viši, a tako je i što se tiče ukupno zaraženih i preminulih. Mislim da bi po tome situacija u Indiji mogla postati još i daleko gora – kaže Nenad Ban i ističe da na globalnoj razini ova pandemija neće posustati tako brzo, osim “ako se neočekivano desi da se počne brzo širiti neki soj koji ima jako blage simptome”. Prof. Polić misli da su usporedbe sa Indijom prilično upitne. – Radi se o ogromnom broju i gustoći pretežno mlađeg stanovništva. Isto tako, upitno je koliko je dobro organizirano testiranje stanovništva, registracija svih oboljelih i umrlih. S obzirom na dramatično popunjenih bolničkom sustava, mislim da je broj novoboljelih mnogo veći od deklariranog, kaže ovaj hrvatski stručnjak.

Facebook komentari