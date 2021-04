Pojačana potraga za podmornicom, zalihe kiseonika mogu biti do subote

Mornarica je poslala rano jutros dodatne brodove u oblast gdje je prije dva dana izgubljen kontakt sa podmornicom “KRI Nangala-402” dok je obavljala vježbu sa torpedom.

Sa Balija su jutros poletjeli i helikopteri.

Zvaničnici su rekli da zalihe kiseonika u podmornici na dizelsko-električni pogon, koja je stara 44 godine, mogu da traju do subote.

Plovilo je ranije dobilo potvrdu o tehničkoj ispravnosti i odobrenje za upotrebu.

“Nadamo se da će kiseonika biti dovoljno i da ćemo ih naći”, rekao je na konferenciji za novinare Judo Margono, komandant mornarice.

Podmornica može da podnese dubinu do 500 metara, a sve preko toga je fatalno, rekao je ranije portparol mornarice. More Balija dostiže dubinu do 1.500 metara. prenosi n1

Facebook komentari