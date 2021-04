Guteres na klimatskom samitu: Svijet je na rubu ponora

Guteres je istaknuo da naredna decenija mora biti period transformacije kada veliki zagađivači kao što su Sjedinjene Džave i druge napredne zemlje podnesu detaljne, ambiciozne planove za usporavanje klimatskih promjena. prenosi “Avaz“.

Čelnik Svjetske organizacije izjavio je da zemlje širom svijeta moraju uvesti obavezno plaćanje emisije ugljen dioksida, ukinuti subvencije za fosilna goriva, pojačati ulaganja u obnovljivu energiju i zelenu infrastrukturu i prekinuti finansiranje korištenja uglja i izgradnje novih elektrana na ugalj.

Pozvao je najrazvijenije zemlje da prekinu korištenje uglja do 2030. i ostale da to učine do 2040., prenosi AP.

