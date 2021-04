Snažan potres kod Beča: ‘Bilo je zastrašujuće, sve je palo sa zidova’

Građani su na aplikaciji EMSC-a pisali kako je potres bio jako intenzivan, a mnoge ih je i probudio.

“Nije bio tako snažan kao zadnji potres koji smo imali, ali je trajao puno dulje, oko 10 sekundi. Sve se počelo lagano tresti, a onda se s vremenom pojačavalo”, napisao je jedan korisnik.

“Probudilo me, krevet se jako zatresao”, jedan od korisnika je napisao.

“Bili smo u krevetu i odjednom se sve počelo jako tresti, zidovi, ormari…Ovo je drugi put da mi se to dogodilo, bilo je zastrašujuće. Kuća se cijela tresla, tave i lonci su popadali na pod”, napisali su korisnici. prenosi radiosarajevo

